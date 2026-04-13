El reencuentro de la astronauta Christina Koch con su perrita tras la misión de Artemis II

Tras el histórico viaje de la misión Artemis II de la NASA, la tripulación regresó a la Tierra luego de diez días alrededor de la Luna, en una operación que constituyó un hito en la exploración espacial.

Entre los cuatro tripulantes que formaron parte de este evento, se encuentra Christina Koch, quien, previo a esta misión espacial, sorprendió a sus seguidores en Instagram al contar el listado de tareas que llevaría a cabo al llegar a la Luna.

La astronauta estadounidense le dedicó un posteo especial a su perra Sadie

Luego de cumplir su cometido junto a sus colegas Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen, Koch regresó a su hogar y recibió la cálida bienvenida de su perra Sadie, quien se abalanzó sobre ella.

Este gesto quedó grabado en una cámara y luego fue subido por la astronauta a sus redes sociales, acompañado de un texto emotivo para contar qué significa para ella la presencia de su mascota.

Koch y su perra disfrutan del mar

“Estoy bastante segura de que yo fui la parte más feliz de este reencuentro. Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional. No esperaba que eso me fuera tan útil”, subrayó la ingeniera estadounidense.

Tanto el primer video que muestra al animal desesperado por ver a su dueña y el segundo, en la playa, liberando energías y acompañando a Koch, la astronauta y el perro se mostraron el uno para el otro y emocionaron a los seguidores en las redes sociales.

Los cuatro astronautas que completaron la misión Artemis II HANDOUT - NASA

“Sos la mejor”; “Mandaron a la Luna a la persona definitiva” y “Todos sentimos lo mismo. Bienvenida a casa”, fueron las menciones más destacadas de un posteo que se hizo viral y mostró una faceta completamente diferente de la que se la conoce a la astronauta.

Videos y fotos: así se vivió el reingreso del Artemis II de la NASA

La misión Artemis II se completó de manera satisfactoria. Tras diez días de misión, los cuatro tripulantes encabezaron un complejo descenso de la nave Orión hacia la Tierra, donde la cápsula soportó temperaturas extremas de hasta 2700 grados Celsius.

Artemis II: los 25 minutos del reingreso a la Tierra en un minuto

Las imágenes difundidas por la NASA mostraron el momento exacto en que Orión se posó sobre las aguas, lo que consolidó el éxito técnico de la misión. "Reid, Victor, Christina y Jeremy, bienvenidos a casa y felicitaciones por este logro verdaderamente histórico”, escribió la NASA en un comunicado oficial", destacó Shaw Quinn, director del equipo de exploración, minutos más tarde del aterrizaje exitoso.

De izquierda a derecha, Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman, la tripulación del Artemis II, durante una rueda de prensa tras su misión en órbita lunar, en Houston, el sábado 11 de abril de 2026. (Raquel Natalicchio/Houston Chronicle vía AP) Raquel Natalicchio - Houston Chronicle

“La NASA agradece al presidente Donald Trump y a sus socios en el Congreso por brindar el mandato y los recursos que hicieron posible esta misión y el futuro de Artemis”, cerró el administrador de la agencia, Jared Isaacman.