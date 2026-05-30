Una investigación de Harvard descubrió cómo combatir y evitar la caída de pelo

La preocupación por la pérdida de cabello suele atribuirse a la genética, pero una reciente investigación de la Universidad de Harvard, publicada en la revista Cell, logró descifrar mecanismos biológicos específicos que vinculan el estrés agudo con la caída capilar y la activación de procesos autoinmunes. El estudio, liderado por la profesora de células madre y biología regenerativa Ya-chieh Hsu, explica que los folículos pilosos no siempre desaparecen, sino que pueden quedar inactivos, lo que abre nuevas perspectivas para abordar el problema.

El mecanismo identificado por el equipo de Harvard es una reacción en dos fases. Inicialmente, el estrés activa el sistema nervioso simpático, lo que libera altos niveles de norepinefrina. Este neurotransmisor afecta a las células del folículo piloso que se dividen rápidamente, algo que provoca su necrosis. Según explicó la profesora Hsu en la revista Harvard Gazette, esta caída suele ser temporal, ya que las células madre del folículo piloso permanecen intactas y pueden regenerar el pelo. No obstante, el hallazgo más significativo es la reacción secundaria: el cuerpo percibe el tejido necrótico como un invasor, lo que desencadena una respuesta inmunitaria que activa células T CD8+ autorreactivas, las cuales pueden atacar el folículo ante futuros factores estresantes.

El proceso con el que se puede regenerar el pelo Laboratorio Hsu

Cómo combatir la caída del pelo

Frente a este complejo panorama, diversos especialistas ofrecen pautas prácticas para mitigar los factores que aceleran el deterioro capilar. En primer lugar, la nutrición juega un papel central: expertos destacan la necesidad de incorporar proteínas, vitaminas y colágeno para fortalecer la estructura capilar, donde se recomienda el consumo de huevos, pescado, carnes magras, frutos secos y verduras de hoja verde. Asimismo, la hidratación es fundamental, ya que la falta de agua reduce el flujo sanguíneo hacia los folículos, lo que limita la llegada de oxígeno esencial para el crecimiento.

La gestión del estrés aparece como un pilar fundamental en el estudio de Harvard. La investigación detectó que el cortisol elevado bloquea la proteína Gas6, vital para la activación de las células madre del folículo. Por ello, se aconseja mantener rutinas estables, lo que se traduce como dormir entre siete y ocho horas diarias y realizar actividad física moderada, la cual no solo reduce el estrés sino que mejora la circulación sanguínea hacia el cuero cabelludo. Adicionalmente, se recomienda realizar masajes capilares suaves de cinco a diez minutos al día, hábito que, según investigaciones citadas, favorece la oxigenación de la zona.

El estrés es una de las principales razones detrás de la caída de cabello

En cuanto a los tratamientos complementarios, el uso moderado de aceites nutritivos como el de romero, menta, semillas de calabaza o coco puede favorecer la salud capilar cuando se emplean para hidratar el cuero cabelludo antes del lavado. Por otro lado, la terapia de luz roja de baja intensidad ganó terreno como una opción que utiliza láseres suaves para estimular los folículos inactivos.

Es imperativo, no obstante, que cualquier intervención sea supervisada, ya que los dermatólogos advierten que la caída del cabello es multifactorial porque involucra cambios hormonales, genética y salud general, de forma que no existe una solución única. Ante una pérdida persistente o repentina, se debe consultar con un profesional antes de recurrir a suplementos o tratamientos caseros no validados. Este enfoque interdisciplinario, que combina neurociencia e inmunología, subraya la importancia de entender cómo nuestro estilo de vida moldea nuestros tejidos más allá de nuestra herencia genética.