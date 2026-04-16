Descubren una especie de vertebrado conocido como el “fósil viviente” del Amazonas y sorprende a los científicos

La selva del Amazonas es tan grande que abarca entre 5 y 7 millones de kilómetros cuadrados. Existen regiones que todavía siguen sin explorar y diferentes campañas científicas acceden año tras año para conocer en profundidad sus misterios. En una expedición reciente, paleontólogos brasileños, ingleses y canadienses hallaron el fósil de una especie de vertebrado jamás vista hasta ahora.

El descubrimiento se dio en el lecho de un río seco en Brasil, según el artículo que se publicó en la revista científica Proceedings of the Royal Society B. Durante su trabajo, notaron un trozo de mandíbula que llamó su atención. Acto seguido, continuaron con la limpieza y excavación del terreno y retiraron en total ocho restos fósiles de un mismo animal, que se extinguió en un periodo posterior al imaginado.

Los dentículos en la parte interna de la mandíbula le habrían permitido a Tanyka triturar alimentos duros (Fuente: Ken Angielczyk, Field Museum)

Los huesos que se sustrajeron miden 15 centímetros de largo y ninguno contribuye a armar el esqueleto completo de un animal, pero todo indica que se trataría de una nueva especie de tetrápodo. La mayoría de sus parientes se extinguieron hace 275 millones de años, pero esta familia amazónica vivió un tiempo más y evolucionó más tarde en otros anfibios, reptiles y aves.

Los paleontólogos lo nombraron como Tanyka amnicola, que en lengua guaraní significa “mandíbula que vive junto al río”. “Tanyka se parece un poco al ornitorrinco, en el sentido de que pertenecía al linaje basal de los tetrápodos que perduró incluso después de que evolucionaran tetrápodos más modernos. Era un fósil viviente en su época”, dijo el Dr. Jason Pardo, el autor principal del estudio.

Rotación de la mandíbula durante la aducción mandibular en Tanyka (Fuente: Proceedings of the Royal Society B)

Las mandíbulas presentaban una “extraña torsión, con algunos dientes apuntando hacia afuera y hacia los lados, y numerosos dientes más pequeños recubriendo el interior de las mandíbulas, lo que indica que estas extrañas criaturas fueron de las primeras de su especie en triturar plantas para alimentarse”.

“Tanyka pertenece a un linaje antiguo que desconocíamos que hubiera sobrevivido hasta nuestros días, y además es un animal realmente peculiar. Su mandíbula tiene una extraña torsión que nos volvió locos intentando descifrarla. Estuvimos dándole vueltas al asunto, preguntándonos si se trataba de algún tipo de deformación”, detalló el experto.

Por su parte, la Dra. Martha Richter, asociada al Natural Historic Museum de Londres y partícipe de la investigación, señaló: “Al principio, nos preguntábamos si estos fósiles podrían ser los restos de un pez. Solo cuando los fósiles fueron preparados adecuadamente en el laboratorio, la verdadera naturaleza de Tanyka se nos reveló con claridad”.

Mandíbula holotipo de Tanyka amnicola (Fuente: Proceedings of the Royal Society B)

“Al comparar sus rasgos anatómicos con las características de especies conocidas a lo largo de cientos de millones de años, descubrimos que este animal era, después de todo, un tetrápodo primitivo”, agregó.

Estas criaturas comían con un movimiento particular de sus mandíbulas, donde la parte inferior se retorcía hacia afuera a medida que avanzaba de atrás hacia adelante. Los investigadores especularon que el aspecto de este animal habría sido similar al de una salamandra.

Por último, los paleontólogos descubrieron que Tanyka pertenecía a los antiguos tetrápodos basales, que más tarde evolucionaron en dos subespecies: los que ponían huevos fuera del agua y los que los ponían en el agua. Los reptiles, aves y mamíferos actuales descienden de la rama que ponía huevos impermeables en tierra; los anfibios modernos, como las ranas y las salamandras, son parientes de los tetrápodos cuyos huevos necesitaban mantenerse húmedos.