Hallan en San Juan dibujos en piedras que datan de las comunidades prehispánicas: “Son de relevancia científica”
Durante un trabajo de rutina por las cumbres sanjuaninas, un equipo de gendarmes localizó figuras rupestres inscriptas en rocas; en un paisaje árido, estas manifestaciones andinas tendrían miles de años
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Efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 26 “Barreal”, hallaron el miércoles 27 de mayo figuras rupestres hechas sobre rocas. El descubrimiento sucedió en medio de un patrullaje de rutina por la zona de las laderas de los Altos Valles Cordilleranos.
Según explicaron las autoridades de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de San Juan, estas manifestaciones artísticas son de un gran valor patrimonial, histórico y de relevancia científica, que da cuenta de las comunidades de pueblos originarios que habitaban aquella región de montaña antes de la llegada de la corona española.
Según el comunicado oficial de Gendarmería Nacional, los efectivos constataron el sector geográfico donde hay formaciones pétreas que presentan grabados rupestres compatibles con petroglifos.
Se considera que muchos de estos símbolos describen la vida de aquellas comunidades, como hechos puntuales de su vida cotidiana, momentos de caza y animales típicos de ese ecosistema. Sin embargo, hasta el momento no se amplió la información sobre la antigüedad y origen preciso de estos petroglifos. Se estima que tendrían varios miles de años y su conservación casi intacta se debe al clima árido de la región, que influyó en una erosión casi nula de las rocas donde se implementaron.
Los responsables del hallazgo “dispusieron la confección y remisión de un informe pericial pormenorizado sobre las piezas precolombinas detectadas, asegurando el resguardo del área para su posterior relevamiento técnico y registro oficial”.
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