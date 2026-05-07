Científicos descubren gracias a un diente de momia que la escarlatina no llegó a América por los europeos

El Museo Nacional de Arqueología de Bolivia resguarda 60 cuerpos momificados que en su mayoría provienen de torres funerarias, o chullpas, en el altiplano boliviano. Las mismas pertenecen a una civilización anterior al imperio inca y de la que poco se conocía hasta ahora, luego de que un estudio en un centro de investigaciones anatómicas y arqueológicas en Italia, arrojara pruebas del origen de la escarlatina en esa comunidad americana.

En 2022 se retiraron las muestras de estas momias y se llevaron al museo para ser analizadas, aunque su tecnología no les permitió avanzar más allá de sus límites. Por lo tanto, con la ayuda del Instituto de Investigación EURAC, los científicos hallaron en el diente de un niño que murió hace siete siglos la presencia de diferentes bacterias, entre ellas el Streptococcus pyogenes.

Este diente perteneció a un joven que vivió en el Altiplano boliviano hace unos 700 años (Fuente: Guido Valverde - Instituto de Investigación EURAC)

Gracias al clima seco y frío del altiplano, la conservación de estos restos óseos permitió conocer en profundidad parte de la alimentación y fisonomía de aquella comunidad desaparecida. Además, resolvieron el misterio sobre dicha enfermedad que afecta a los niños pequeños y que puede llevarlos a la muerte.

Desde hace tiempo se creyó que la escarlatina fue una enfermedad que los europeos contagiaron a los indios nativos durante la conquista; sin embargo, gracias a este estudio se conoció que fue al revés.

La investigación fue publicada en la revista científica Nature Communications, donde los expertos plasmaron los resultados del análisis biológico. “Tomamos muchísimas muestras de esta extraordinaria colección. Hace poco revisé mi hoja de cálculo de Excel: ¡tenemos muestras de más de 100 individuos, más de 300 muestras!”, dijo Guido Valverde, biólogo boliviano, a Eurac Research. “Incluye de todo: dientes, huesos, tejido blando, muestras de cabello, coprolitos, contenido estomacal e intestinal; un espectro muy amplio del que extraer la mayor cantidad de información posible”, añadió.

Streptococcus pyogenes

Según explicaron los investigadores, el ADN bacteriano se conservó sorprendentemente bien gracias a las condiciones climáticas extremas del altiplano boliviano: aire seco, frío intenso y gran altitud. Eso permitió recuperar fragmentos genéticos lo suficientemente largos como para reconstruir casi por completo el genoma del microorganismo.

Diversas muestras tomadas de las momias (Fuente: Guido Valverde - Instituto de Investigación EURAC)

El descubrimiento no solo demostró que la bacteria ya circulaba en Sudamérica siglos antes de la llegada de los colonos españoles al subcontinente, sino que además aportó pistas acerca de la evolución de las enfermedades infecciosas humanas. Los análisis genéticos sugirieron que las principales ramas evolutivas modernas de Streptococcus pyogenes comenzaron a diversificarse hace unos 5.000 años, coincidiendo con el surgimiento de sociedades más sedentarias y densamente pobladas.

Los científicos remarcaron que no buscaban específicamente esta bacteria. De hecho, el método utilizado consistió en analizar todo el material genético presente en las muestras antiguas, tanto humano como microbiano. En ese “ecosistema” microscópico hallaron ADN de más de dos docenas de microorganismos distintos, aunque la presencia de Streptococcus pyogenes llamó especialmente la atención por su relevancia médica actual.

La cepa antigua encontrada comparte varias características con las versiones modernas de la bacteria que hoy provocan infecciones de garganta, escarlatina e incluso cuadros graves como el síndrome de shock tóxico. Eso significa que hace siete siglos el microorganismo ya tenía capacidad de generar enfermedades en humanos.

Museo Arqueológico Nacional (MUNARQ) en La Paz (Fuente: Guido Valverde - Instituto de Investigación EURAC)

Tras el descubrimiento, el equipo revisó bases de datos internacionales de ADN antiguo y encontró rastros de la misma bacteria en restos humanos europeos de hace 4.000 años e incluso en restos de gorilas africanos de unos 200 años. Eso abrió nuevas incógnitas sobre la expansión global histórica del patógeno y su posible presencia en distintas especies animales.

Ahora buscan comparar esta cepa precolombina con bacterias actuales que circulan en Bolivia y otros países, para entender cómo evolucionó el microorganismo a lo largo de los siglos. “Sin duda queremos comprender cómo llegó el patógeno a Sudamérica. Tenemos bastantes proyectos en marcha…”, anunció Valverde.