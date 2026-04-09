La ciudad argentina que será “el mejor lugar del mundo” para observar el Eclipse Solar Anular de 2027

El 6 de febrero de 2027 una parte del mundo será protagonista del próximo eclipse solar anular. Se trata de un fenómeno natural que sucede cuando la Luna cubre parcialmente al Sol. En ese contexto, una región y, en particular, una ciudad de turismo internacional de la Argentina serán los mejores puntos geográficos para observarlo y disfrutarlo en todo su esplendor.

Esquel y la mitad central y norte de la Patagonia serán testigos del siguiente evento astronómico de características únicas. Para que vuelva a suceder un hecho similar, se deberá aguardar hasta 2048. Por ese motivo, desde diferentes organismos gubernamentales y privados ya iniciaron una campaña para atraer a los interesados y amantes del espacio.

Así será el recorrido del eclipse anular en la región Austral del planeta el 6 de febrero de 2027 (Fuente: Time and Date)

El eclipse seguirá una ruta que comprende la zona austral del planeta. Comenzará en el océano Pacífico y poco a poco recorrerá varios kilómetros hasta adentrarse en Chile y posteriormente en la Argentina. Luego se perderá su intensidad a medida que cruce el océano Atlántico.

Desde la Subsecretaría de Turismo de Esquel en la Casa del Chubut de la Ciudad de Buenos Aires, con la colaboración del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, emplearon un programa promocional para que aquellas personas que quieren ser parte de este evento se dirijan a Esquel, lugar donde el fenómeno astronómico tendrá su punto culminante.

Por qué Esquel es “el mejor lugar del mundo” para ver el eclipse solar anular 2027

Desde Turismo Esquel mencionaron las razones de por qué esa ciudad patagónica es la ideal para observar el fenómeno astronómico.

Por la trayectoria : El eclipse cruza exactamente a 10 kilómetros de la ciudad de Esquel, muy cercano a la localidad de Trevelin, la comunidad Nahuelpan y la zona cercana a Piedra Parada, lo que permitirá observar el anillo de fuego con mayor precisión que en otros sitios de la Patagonia.

: El eclipse cruza exactamente a 10 kilómetros de la ciudad de Esquel, muy cercano a la localidad de Trevelin, la comunidad Nahuelpan y la zona cercana a Piedra Parada, lo que permitirá observar el anillo de fuego con mayor precisión que en otros sitios de la Patagonia. Por la falta de contaminación: Si bien la trayectoria del eclipse es similar a la de ciudades de la costa atlántica bonaerense, Esquel y la región son lugares con escasa actividad industrial y menor contaminación lumínica. Esta región cuenta con una calidad de clase mundial en cuanto a la pureza de sus cielos, con noches de oscuridad profunda y estrelladas, y cielos azules con vistas amplias durante el día.

Si bien la trayectoria del eclipse es similar a la de ciudades de la costa atlántica bonaerense, Esquel y la región son lugares con escasa actividad industrial y menor contaminación lumínica. Esta región cuenta con una calidad de clase mundial en cuanto a la pureza de sus cielos, con noches de oscuridad profunda y estrelladas, y cielos azules con vistas amplias durante el día. Por su entorno natural: Entre la estepa patagónica y el bosque andino, el entorno natural convierte al lugar en el destino ideal para la observación de eventos astronómicos. Asimismo, Esquel es un punto de partida 360° para la aventura y diferentes experiencias.

Entre la estepa patagónica y el bosque andino, el entorno natural convierte al lugar en el destino ideal para la observación de eventos astronómicos. Asimismo, Esquel es un punto de partida 360° para la aventura y diferentes experiencias. Por sus servicios: La ciudad cabecera de la cordillera chubutense cuenta con alojamientos, gastronomía patagónica y experiencias cautivantes. Para el eclipse habrá un gran despliegue organizativo.

Qué es un eclipse solar anular

La explicación científica detrás de este evento radica en la distancia entre el planeta Tierra y su satélite natural. Esto sucede porque la Luna se encuentra cerca de su apogeo; su tamaño aparente se percibe un 1,1% más reducido que el del Sol. Según la NASA, esto provoca que la sombra principal de la Luna (umbra) no llegue a tocar la superficie terrestre.

Así sucede un eclipse solar anular (Fuente: Freepik)

En su lugar, lo que alcanza la Tierra es la antumbra, que permite que ese anillo de luz solar se mantenga visible, conocido también como “anillo de fuego”.

Otras ciudades donde se observará el eclipse solar anular

De acuerdo a Time and Date, además de Esquel y en menor proporción, pero con un porcentaje que ronda el 86 por ciento, otras ciudades argentinas serán protagonistas de este evento. Ellas son:

Secuela, Chubut.

Viedma, Río Negro.

Bahía Blanca, Buenos Aires.

Mar del Plata, Buenos Aires.

Tandil, Buenos Aires.