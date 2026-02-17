Qué es un Eclipse Solar Anular: estas son las características que hay que saber

Tal como indica el calendario astronómico, este martes desde la mañana y hasta la tarde tendrá lugar un nuevo Eclipse Solar Anular, evento también popularmente conocido como “Anillo de fuego”.

Este fenómeno natural ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Sin embargo, debido a que el satélite natural se encuentra en su órbita en un punto alejado (cerca del apogeo), no logra cubrir completamente el disco solar. Esta alineación especial crea el efecto visual de un borde brillante alrededor de la Luna.

La explicación científica detrás de este evento radica en la distancia entre el planeta Tierra y su satélite. Dado que la Luna se encuentra cerca de su apogeo, su tamaño aparente se percibe un 1,1% más pequeño que el del Sol. Según información proporcionada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) a la cadena estadounidense CNN, esto provoca que la sombra principal de la Luna —llamada umbra— no llegue a tocar la superficie terrestre.

En su lugar, lo que alcanza la Tierra es la antumbra, que permite que ese anillo de luz solar se mantenga visible.

El diagrama que muestra la ilustración de un eclipse solar en la Tierra. (Foto: FreeP¡CK)

Desde dónde podrá verse

Se trata de un corredor estrecho de unos 616 kilómetros de ancho que pasará mayoritariamente por regiones remotas de la Antártida y las aguas del océano Antártico. Debido a su ubicación geográfica, las zonas pobladas que logren avistarlo solo verán un eclipse parcial. Estos son algunos de los puntos donde se podrá observar:

En la Isla Rey Jorge , perteneciente a las Shetlands del Sur, el oscurecimiento llegará al 83% sobre las 10.12 (hora local).

, perteneciente a las Shetlands del Sur, el oscurecimiento llegará al 83% sobre las 10.12 (hora local). En Ciudad del Cabo, Sudáfrica , el fenómeno se verá a las 06.17 (hora local), con un 11% del Sol cubierto.

, el fenómeno se verá a las 06.17 (hora local), con un 11% del Sol cubierto. En Punta Arenas, Chile , el Sol se ocultará apenas un 5% a las 21.08 (hora local), justo antes del atardecer.

, el Sol se ocultará apenas un 5% a las 21.08 (hora local), justo antes del atardecer. En el resto del sur de África y en el extremo sur de la Patagonia sudamericana, el oscurecimiento será superficial, alcanzando como máximo un 40% según las estimaciones técnicas.

En la Argentina

Según información del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el evento astronómico de este martes 17 de febrero comenzó a las 9.56 UT (6.56 hora argentina) y finalizará a las 14.27 UT. La fase anular, donde el diámetro del Sol es oscurecido dejando visible el distintivo “Anillo de fuego”, se pudo apreciar entre las 11.42 UT y las 12.41 UT, con una duración de aproximadamente dos minutos.

Este tipo de eclipse es visible en una banda específica de la Tierra. Para el eclipse de febrero, será parcialmente visible desde el sur de la Argentina, así como desde Chile y el sur de África. La fase anular en su totalidad, no obstante, sólo podrá ser observada desde la Antártida.

¿Cuáles son los diferentes tipos de eclipses?

Las medidas de protección

A diferencia de un eclipse total, en este caso la luz diurna persistirá, por lo que la NASA y expertos recomiendan el uso obligatorio de gafas de eclipse certificadas para evitar daños oculares irreversibles. Debido al aislamiento geográfico, las transmisiones oficiales aún están pendientes de confirmación técnica.

“Los eclipses solares parciales o anulares son diferentes de los eclipses solares totales porque no tienen un período de totalidad en que la Luna bloquea completamente la cara brillante del Sol. Por lo tanto, durante un eclipse solar parcial o anular, nunca es seguro mirar directamente al Sol sin la protección ocular adecuada”, explica en su sitio oficial.

Por lo tanto, el organismo sugiere “mirar en todo momento a través de anteojos para la observación solar que sean seguros o un visor solar de mano que sea seguro”. Vale aclarar que estos no son anteojos comunes y que las gafas de sol no alcanzan para proteger los ojos de los efectos del eclipse. “Los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2″, determina la NASA.

En caso de no contar con los anteojos para eclipses ni un visor solar de mano, se puede optar por la observación indirecta, que no requiere mirar directamente al Sol. Una manera es usar un proyector estenopeico, que tiene una pequeña abertura (por ejemplo, un agujero perforado con un alfiler en una tarjeta de fichero) y proyecta una imagen del Sol sobre una superficie cercana. Solo hace falta ponerse de espaldas al astro y mirar por el proyector.