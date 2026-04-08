La experiencia de la tripulación del Artemis II al conocer la otra cara de la Luna: “Vimos cosas que ningún ser humano vio jamás”

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen emprendieron el regreso a la Tierra luego de un extenso viaje hacia la órbita lunar y de conocer la cara oculta de este satélite natural. De acuerdo a la información que brindó la NASA, los astronautas de la misión Artemis II indicaron sobre aquella experiencia: “Vimos cosas que ningún ser humano vio jamás”.

En su viaje, la tripulación perdió contacto con la base central de la NASA durante 40 minutos. Esto estuvo previsto, ya que la conexión fue interrumpida por la presencia en medio de la Luna.

La tripulación describió la experiencia como "surreal" (Fuente: NASA)

Si bien las sondas espaciales chinas e indias ya habían explorado la cara oculta del satélite, esta fue la primera vez en 50 años que un grupo de seres humanos vio aquella región que siempre causó misterio e intriga. Lo que estamos viendo es “realmente difícil de describir”, dijo el piloto de la misión, Victor Glover, cuando logró comunicarse nuevamente con la NASA.

El comandante Reid Wiseman añadió sus observaciones: “Es simplemente indescriptible. Por más que lo miremos, nuestro cerebro no logra procesar esta imagen. Es absolutamente espectacular, surrealista... no hay adjetivos, voy a tener que inventar algunos nuevos, no hay palabras para describir lo que vemos por esta ventana”, sostuvo.

Las tripulación señaló que la Tierra desprende un halo de luz cuando el Sol se oculta tras ella (Fuente: NASA)

Asimismo, Wiseman dijo: “Vimos cosas que ningún ser humano vio jamás, ni siquiera el programa Apolo, y eso fue asombroso para nosotros”.

¿Qué observaron los astronautas al ir al otro lado de la Luna?

El piloto de la misión Artemis II describió: “El Sol se ocultó tras la Luna y la corona aún es visible; brilla intensamente y crea un halo que casi la rodea por completo. Pero al observar la Tierra, ya se aprecia su brillo”.

Así se observa el otro lado de la Luna desde Artemis II (Fuente: NASA)

Y añadió: “La Tierra brilla con una intensidad asombrosa y la Luna parece estar justo frente a nosotros. Este orbe negro frente a nosotros ahora, no es negro absoluto, sino un tono grisáceo que se funde con la oscuridad. Podemos ver estrellas y planetas detrás. Es una vista realmente impresionante”. Además, la tripulación registró nuevos cráteres y “manchas brillantes”.