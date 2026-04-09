La lista de canciones que Control de Misión reprodujo para despertar a los astronautas de Artemis II durante su misión

La nave Orión se encuentra en pleno retorno a la Tierra. Se espera que el 10 de abril a las 21.05 (hora de la Argentina) sea el amerizaje (descenso total) en el océano Pacífico frente a las costas de California. Mientras las operaciones se llevan con normalidad, desde la agencia espacial estadounidense compartieron en su cuenta de X una lista de reproducción que el Control de Misión reprodujo para despertar a la tripulación.

“Esta es la lista oficial de canciones que Control de Misión reprodujo para despertar a los astronautas de @NASAArtemis II a lo largo de su misión: https://bit.ly/wakeupsongs. Cada canción fue elegida por la tripulación, continuando una tradición que comenzó hace más de 50 años”, informó la NASA.

La NASA publicó la lista de reproducción oficial de Artemis II (Fuente: NASA)

La lista comprende una amplia variedad de géneros musicales y cantantes, en su mayoría con canciones que no alcanzaron la taquilla mundial, pero que son perfectas para que los astronautas inicien su jornada laboral luego del tiempo requerido de sueño. El conjunto se puede encontrar y oír de manera gratuita en Spotify.

Todas las canciones que completan la lista de reproducción de la tripulación Orión

“Sleepyhead”, de Young & Sick.

“Green Light”, de John Legend y André 3000.

“In a Daydream”, de Freddy Jones Band.

“Pink Pony Club”, de Chappel Roan.

“Working Class Heroes”, de CeeLo Green.

“Good Morning”, de Mandisa y Toby Mac.

“Tokyo Drifting”, de Glass Animals y Denzel Curry.

“Under Pressure”, de Queen y David Bowie.

“Lonesome Drifter”, de Charley Crockett.

Día 9 del vuelo Artemis II: la tripulación se prepara para su regreso a casa

En su último día completo en el espacio, la tripulación del Artemis II, compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, comenzó la mañana con “Lonesome Drifter” de Charley Crockett mientras se aproximaban a la Tierra a una distancia de 237.121 km.

La NASA confirmó que los astronautas iniciaron con los procedimientos de reentrada y amerizaje, y aplicaron una maniobra de corrección de la trayectoria de regreso.

Desde Control de Misión llevan adelantre el seguimiento correspondiente de Orión antes de que la nave tenga su amerizaje (Fuente: NASA)

La rutina comenzó con Koch y Hansen, quienes guardaron el equipo que usaron durante la misión, retiraron la carga y las redes de los compartimentos, ajustaron los asientos de la tripulación para asegurar que todos los elementos estén bien sujetos antes de su regreso a la Tierra.

Como parte de las actividades de la jornada, está previsto que la tripulación revise el último informe meteorológico, el estado de las fuerzas de recuperación y el cronograma de entrada. A lo largo del día, también trabajarán en las operaciones posteriores al aterrizaje.

Así será el amerizaje de Orión

A medida que Orión desciende a unos 121.000 km de altitud, “la nave espacial entrará en un período de interrupción de comunicaciones programado de seis minutos mientras se forma plasma alrededor de la cápsula durante el calentamiento máximo. Se espera que la tripulación experimente hasta 3,9 G en un perfil de aterrizaje nominal”.

La nave Orión ya empezó con el procedimeinto de control para descender a la Tierra (Fuente: NASA)

Una vez que salga del estado de oscuridad, la cápsula Orión se desprenderá de la cubierta de su compartimento delantero, desplegará sus paracaídas de frenado cerca de los 6705 km y, a continuación, desplegará sus tres paracaídas principales alrededor de los 1800 km para reducir la velocidad de la cápsula antes del amerizaje frente a la costa de San Diego, en California.