Cuándo vuelven los astronautas de Artemis II a la Tierra

La misión Artemis II atraviesa su etapa final luego de que los astronautas completaran con éxito su recorrido alrededor de la Luna. La nave Orion emprendió el viaje de regreso a la Tierra tras sobrevolar la cara oculta del satélite natural, donde la tripulación logró identificar nuevos cráteres y zonas brillantes en la superficie lunar.

La tripulación está integrada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes completaron una travesía histórica en el marco del programa lunar impulsado por la NASA.

La expedición quedará en la historia (Foto: @nasaartemis)

Cuándo será el amerizaje de la misión Artemis II

El amerizaje —también conocido como splashdown— está previsto para el viernes 10 de abril a las 20.07 frente a la costa de San Diego. En la Argentina, el descenso de la cápsula se producirá alrededor de las 21.07 horas.

La NASA mantendrá informada a la audiencia con actualizaciones diarias sobre el desarrollo de la misión a través de su canal oficial de YouTube, dentro de la cobertura permanente del histórico vuelo.

A qué distancia se encuentra la nave Orión

Según los datos más recientes publicados por la NASA, la nave Orión se ubica actualmente a 322.315 kilómetros de la Tierra y a 134.458 kilómetros de la Luna, mientras avanza en el tramo final de su recorrido.

Durante esta etapa, los astronautas realizan tareas operativas clave para garantizar el correcto funcionamiento de la nave. Entre ellas se encuentra una maniobra técnica que consiste en orientar la cápsula de modo que quede con la cola apuntando hacia el Sol, un procedimiento fundamental para el control térmico y la generación de energía.

“La prueba recopilará más datos sobre las cualidades de manejo y los sistemas de guiado, navegación y control. Al pilotar manualmente la cápsula hasta que apunte de cola al Sol, la tripulación podrá gestionar las condiciones térmicas y la generación de energía”, explicó la NASA en un comunicado oficial.

La tripulación se prepara para volver a la Tierra HANDOUT - NASA

Un paso clave para volver a la Luna

El viaje de Artemis II, que comenzó el 1° de abril, tiene una duración total de 10 días y representa un avance significativo respecto a la misión Artemis I, que se realizó sin tripulación.

El objetivo principal de esta expedición fue demostrar la capacidad de realizar un vuelo tripulado alrededor de la Luna y validar los sistemas de navegación, control y seguridad de la nave en el espacio profundo.

Los datos recopilados durante la misión serán fundamentales para los próximos pasos del programa Artemis, cuyo objetivo es volver a llevar astronautas a la superficie lunar en los próximos años.

Artemis II logró capturar imágenes impresionantes de la Tierra HANDOUT - NASA

Bajo el mando de Reid Wiseman, la tripulación demostró un desempeño sólido en el manejo de la cápsula durante todo el trayecto. Ahora, con el descenso programado frente a la costa de California, los equipos de control de la NASA se concentran en garantizar que el reingreso atmosférico y el amerizaje se desarrollen de forma segura.

La precisión de estas maniobras marcará el cierre de una etapa crucial para la exploración espacial moderna y abrirá el camino hacia futuras misiones tripuladas que buscarán establecer una presencia humana sostenida en la Luna.