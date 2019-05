Fuente: Archivo - Crédito: NASA / Alex Alishevskikh

James Frederick Bridenstine, administrador de la National Aeronautics and Space Administration ( NASA ) de Estados Unidos , pidió a la humanidad que tome en serio a los asteroides y aseguró que cada 60 años podría impactar uno contra la Tierra.

"Las proyecciones indican que esto [el impacto de un asteroide] pasará una vez cada 60 años. Y que estos eventos no son raros. Suceden. Está en nosotros asegurarnos de que estamos detectando, siguiendo y caracterizando todos los objectos cercanos a la Tierra que son o podrían ser una amenaza", sostuvo Bridenstine.

Durante su discurso en la 6ta Conferencia de Defensa del Planeta de la International Academy of Astronautics en Maryland, Estados Unidos, Bridenstine advirtió: "Una de las razones por las que estoy acá es que la NASA cree que hay que considerar esto con seriedad". Y agregó: "Despierta risas, pero tenemos que asegurarnos de que la gente entienda que esto no es Hollywood, esto no se trata de películas".

"Esto se trata de proteger el único planeta que conocemos ahora que alberga vida. Y ese planeta es la Tierra", sostuvo.

La conferencia reúne -de lunes a viernes de esta semana- a expertos de todo el mundo para presentar las últimas investigaciones sobre objetos cercanos a la Tierra y para explorar el desarrollo de técnicas para redireccionar asteroides y evitar impactos en nuestro planeta.

"En mi segundo mes en el Congreso, en la Cámara de Representantes, el 15 de febrero de 2013, un meteoro de 20 metros de diámetro y a una velocidad de 40.000 millas por hora entró en la atmósfera terrestre y explotó a 80 millas de Chelyabinsk, Rusia. Liberó energía equivalente a 30 bombas atómicas como la de Hiroshima. La gente en la zona pudo sentir el calor a 60 kilómetros a la redonda. La onda expansiva generada provocó heridas en más de 1500 personas y daños materiales en 7200 edificios de seis ciudades. El pánico se extendió. ¡Y fue un asteroide de 20 metros!", planteó Bridenstine.

"Estos eventos no son excepcionales, no son únicos. El administrador de la NASA está acá para decir que esto [objetos de gran tamaño que pueden colisionar contra la Tierra sin previo aviso] ocurrirá una vez cada 60 años", sentenció con la intención de poner de manifiesto la necesidad de mejorar las técnicas de monitoreo.

