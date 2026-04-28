El rostro del horror en Pompeya: la inteligencia artificial revela los últimos instantes de una víctima del Vesubio en el año 79 d.C.

El Parque Arqueológico de Pompeya, en un esfuerzo pionero por fusionar la arqueología clásica con la tecnología de vanguardia, logró reconstruir por primera vez el rostro de un hombre que murió durante la catastrófica erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo.

El proyecto, desarrollado en colaboración con especialistas de la Universidad de Padua, marca un hito en la investigación histórica al emplear inteligencia artificial para procesar datos esqueléticos y materiales rescatados de la necrópolis de Porta Stabia, situada en las inmediaciones de la antigua ciudad romana.

La víctima, cuya identidad permanece en el anonimato, fue hallada por los arqueólogos mientras intentaba desesperadamente alcanzar la costa en un intento fútil por escapar de la catástrofe que sepultó a la población en menos de 24 horas. Los análisis realizados sugieren que el individuo pereció en las primeras etapas del desastre, cuando la lluvia de lapilli —pequeñas piedras volcánicas— alcanzó una intensidad mortífera capaz de fracturar estructuras óseas. La escena recuperada por los expertos describe a un hombre que portaba un mortero de terracota sobre la cabeza, utilizándolo a modo de escudo improvisado frente al constante bombardeo de escombros volcánicos.

El cadáver fue hallado junto a un mortero de terracota que fue utilizado como protección Parque Arqueológico de Pompeya

Este hallazgo físico aporta una validación empírica fundamental a las crónicas históricas de Plinio el Joven, único testigo presencial de la erupción, quien relató detalladamente cómo los ciudadanos intentaban protegerse del material incandescente con almohadas o recipientes domésticos atados a la cabeza. Además del mortero, el hombre transportaba una lámpara de aceite para intentar orientarse entre la oscuridad provocada por la densa nube de cenizas, un pequeño anillo de hierro en su dedo meñique izquierdo y diez monedas de bronce. Estos elementos, según los investigadores, componían todo el equipaje que el fallecido consideró esencial para su supervivencia en medio del caos.

Gabriel Zuchtriegel, director del Parque Arqueológico de Pompeya, enfatizó la relevancia de esta metodología durante la presentación del hallazgo en Facebook: “La inmensidad de los datos arqueológicos es tal que solo con la ayuda de la inteligencia artificial podremos protegerlos y mejorarlos adecuadamente; si se utiliza correctamente, la IA puede contribuir a la renovación de los estudios clásicos”. Por su parte, el profesor Jacopo Bonetto, de la Universidad de Padua, advirtió sobre la naturaleza técnica del experimento: “Esta tecnología puede contribuir a la creación de modelos interpretativos y a la mejora de las herramientas de comunicación, pero requiere un uso controlado y riguroso”.

A partir de la IA, se consiguió reconstruir cómo fue el deceso de este individuo Parque Arqueológico de Pompeya

El modelo digital resultante no es solo una representación visual, sino un prototipo experimental que combina software avanzado y técnicas de edición fotográfica para traducir información compleja en una imagen accesible al público general. Durante las mismas excavaciones en Porta Stabia, el equipo halló restos de una segunda víctima, una persona más joven, cuya muerte ocurrió en una fase posterior del evento, probablemente tras ser arrollada por un flujo piroclástico, una masa ardiente de gases tóxicos y ceniza.

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, celebró el hallazgo al subrayar que “las metodologías innovadoras, aplicadas con rigor, brindan nuevas perspectivas históricas sobre la estructura de la vida antigua”. Este avance tecnológico será uno de los ejes principales en el próximo foro ético y tecnológico Orbits, programado para el mes de julio en Pompeya, donde se debatirá el uso de la IA en la preservación del patrimonio mundial.

Pasar de esta imagen a una recreación de carne y hueso es muy esperanzador para las investigaciones arqueológicas Parque Arqueológico de Pompeya

Luciano Floridi, director del Centro de Ética Digital de Yale, reforzó la visión del proyecto al señalar: “Sin la IA, gran parte del patrimonio corre el riesgo de quedar inexplorado para los que hacen arqueología, y mudo para los que la aman”. La reconstrucción no reemplaza la labor científica, sino que actúa como una herramienta para dotar de una dimensión humana y emocional a un evento que, aunque lejano en el tiempo, continúa por arrojar luz sobre las dinámicas de supervivencia humana frente a los fenómenos naturales más extremos de nuestra historia.