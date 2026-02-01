Rituales para aprovechar la energía de la Luna llena de este domingo 1° de febrero
Durante el plenilunio del segundo mes del año, se pueden hacer ritos para potenciar la confianza y atraer la abundancia
- 4 minutos de lectura'
Este domingo 1° de febrero, el cielo se ilumina con la llegada de la Luna llena. Este fenómeno astronómico marca el momento de máxima expansión energética en el ciclo lunar, por lo cual muchas personas aprovechan para hacer rituales y canalizar su energía. En el ámbito esotérico, representa la culminación, la revelación de lo que estaba oculto y la oportunidad ideal para cosechar lo sembrado durante la Luna nueva.
La Luna llena de febrero es conocida como la “Luna de Nieve”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. Se la llama de esa forma porque se trata de una época del año marcada por el invierno en el hemisferio del norte, en donde suele nevar bastante. Otros nombres que se le da son “Luna de Hambre” y “Luna de Oso”.
A continuación, una serie de rituales sencillos para realizar en el hogar y sintonizar con la frecuencia de plenitud de la Luna llena.
Baño de descarga y brillo personal
Este rito tiene como fin limpiar el campo áurico de energías estancadas y “encender” el magnetismo propio, aprovechando la fuerza del elemento Fuego asociada a Leo, signo en que se encuentra la Luna llena. Ayuda a “quitarse el peso” de lo viejo para que la plenitud lunar pueda ser recibida sin interferencias. Es ideal para quienes se sienten estancados o con fatiga.
Se requiere sal gruesa, pétalos de flores amarillas o naranjas (o esencia de cítricos), un litro de agua y una vela dorada o blanca.
Estos son los pasos a seguir para realizar el baño de descarga y brillo personal:
Preparar el agua
Hervir el agua y añadir los pétalos o la esencia junto a un puñado de sal gruesa. Dejar reposar hasta que esté a temperatura ambiente.
Encendido de la vela
Encender la vela en un lugar seguro y visualizar los objetivos alcanzados.
Realizar el baño de descarga
Luego del baño habitual, verter el agua desde los hombros hacia abajo. En el proceso, repetir mentalmente: “Libero lo que me detiene y permito que mi luz propia brille con fuerza”. Finalmente, secar el cuerpo con suaves toques sin frotar.
Carga de cristales y amuleto de abundancia
El plenilunio es el momento óptimo para “limpiar” y recargar las piedras energéticas. Al exponerlos a la luz lunar, se eliminan las frecuencias bajas y se les devuelve su “brillo” original.
Para ello, se necesitan piedras naturales (preferentemente cuarzo cristal, citrino o pirita), un cuenco de vidrio o cerámica y agua mineral.
Así se hace la carga de cristales y amuleto de abundancia:
Preparación
Colocar los cristales dentro del cuenco con agua. Verificar previamente que la piedra no se dañe con el líquido; de ser así, colocarlas en seco.
Exposición de los cristales a la luz lunar
Exponer el recipiente a la luz directa de la Luna durante toda la noche. Se puede colocar junto a una ventana, en un balcón o en el jardín. Al amanecer, retirar los cristales antes de que el sol esté fuerte.
Uso de los amuletos
Llevar la piedra elegida en la cartera o billetera durante todo el mes para atraer prosperidad.
Carta de liberación y gratitud
Este ejercicio busca cerrar ciclos que ya no suman de forma consciente y agradecer los logros obtenidos. En la fase llena, la energía está “al tope”, lo que garantiza que el mensaje de liberación llegue con fuerza al plano material, lo que permite que el individuo quede libre de cargas para el inicio del próximo ciclo.
En este caso, se necesita un papel blanco, una lapicera de tinta negra y un plato resistente al fuego.
Este es el proceso del ritual de la carta de liberación y gratitud:
Hacer una lista de lo que se quiere soltar y lo que se agradece
Escribir en el papel una lista de situaciones o miedos que se deseen dejar atrás. En el reverso, redactar tres agradecimientos por metas cumplidas recientemente.
Quema del papel
Leer la carta en voz alta bajo la luz lunar. Luego, quemar el papel con cuidado sobre el plato. El rito se cierra al dejar que las cenizas vuelen al viento o se entierren en una maceta, simbolizando la transmutación de la energía.
