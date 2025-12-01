El calendario lunar de diciembre 2025 permite saber cuándo el satélite natural pasará por sus distintas fases, como es el caso de la Luna llena. Se trata del momento en que se puede ver su totalidad en el cielo. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo será en el último mes del año.

Esto se debe a que varias personas tienen en cuenta este fenómeno que se da una vez al mes porque se considera que el plenilunio puede tener efectos muy llamativos. Además, varios creen que este fenómeno astronómico impacta en la vida cotidiana y hasta en el ánimo de las personas. Por ejemplo, se considera que puede afectar en el resultado de un corte de pelo. También se tiene en cuenta su influencia para cuestiones astrológicas.

Muchos toman en cuenta el calendario lunar para hacerse cortes de pelo Freepik - Freepik

La Luna pasa por distintas fases que se producen a partir del cambio de posición de este cuerpo celeste respecto a la Tierra y al Sol de forma mensual. Gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días y, con ese movimiento, se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar la Tierra sobre ella. Debido a la duración de este ciclo, normalmente no coincide con los días del almanaque, por lo que no siempre es fácil determinar cuándo ocurre cada fase.

Cuándo hay Luna llena en diciembre 2025

De acuerdo al sitio Date and Time, el plenilunio se dará el jueves 4 de diciembre. Por lo tanto, será en los primeros días del último mes del año que se podrá observar el satélite natural en su totalidad. Será visible desde la Argentina a partir de las 20.05, horario en que saldrá. Este se pondrá ver hasta alrededor de las 5.40 de la mañana siguiente.

La Luna llena de diciembre se conoce como "Luna Fría" Pexels/Frank Cone

La Luna llena de diciembre es conocida como la “Luna Fría”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. En este caso, se trata de una época del año en que el frío empieza con intensidad en el hemisferio norte, puesto que arranca el invierno. Es por ello que en la antigüedad se la relacionaba con las bajas temperaturas y la oscuridad.

Fenómenos astronómicos que ocurrirán en lo que queda de 2025

Los fanáticos de la astronomía aún tiene algunos eventos para disfrutar durante en lo que queda del año, como lluvias de estrellas. Cabe destacar que este año se dieron cuatro eclipses, dos lunares y dos solares. A continuación, los fenómenos astronómicos más destacados que ocurrirán en el último mes de 2025:

13 y 14 de diciembre: lluvia de Meteoritos Gemínidas

21 de diciembre: solsticio de verano

21 y 22 de diciembre: lluvia de Meteoros Úrsidas

En diciembre hay dos lluvias de estrellas Foto de Michał Mancewicz en Unsplash

Cuándo hay Luna llena en 2026

De cara al nuevo año, muchos buscan anticipar cuándo será el plenilunio en cada uno de los meses. A continuación, este es el calendario lunar de 2026 con todas fechas, de acuerdo a Date and Time:

Enero: sábado 3.

Febrero: domingo 1°.

Marzo: martes 3.

Abril: miércoles 1°.

Mayo: viernes 1° y domingo 31.

Junio: lunes 29.

Julio: miércoles 29.

Agosto: viernes 28.

Septiembre: sábado 26.

Octubre: lunes 26.

Noviembre: martes 24.

Diciembre: miércoles 23.