La NASA permite que tu nombre sea parte de la misión Landsat

El programa Landsat, una iniciativa conjunta entre la NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), representa el registro continuo de observación de la Tierra más extenso y detallado que existe en la actualidad. Iniciado en 1972, este sistema capturó imágenes sistemáticas de la superficie terrestre, convirtiéndose en lo que los especialistas definen como el estándar de oro para el monitoreo ambiental. Ahora, cualquier usuario puede acceder a esta vasta base de datos para realizar sus propias exploraciones, una posibilidad que democratiza el acceso a una información cuyo valor económico se estimó en 25.600 millones de dólares solo en 2023.

Para visualizar datos capturados por estas misiones, el primer paso consiste en ingresar al portal oficial de la NASA, Earthdata Search. Esta herramienta permite buscar, filtrar y descargar imágenes satelitales mediante palabras clave, coordenadas geográficas y rangos temporales específicos. Aquellos interesados en una experiencia más visual pueden utilizar el sistema NASA Worldview, que posibilita explorar, previsualizar y descargar imágenes de alta resolución, además de generar visualizaciones animadas de cambios climáticos o territoriales. Para quienes buscan un análisis más técnico, la plataforma AppEEARS permite acceder y procesar datos geoespaciales para áreas delimitadas, lo que facilita la creación de subconjuntos por periodos de tiempo o capas de información.

Las imágenes satelitales son fundamentales para poder proteger a la Tierra a largo plazo NASA

La relevancia de estas herramientas radica en la calidad técnica de la misión, ya que según datos de la NASA, los instrumentos de Landsat son sometidos a rigurosas pruebas de calibración antes y durante su vida útil en órbita. Este proceso de validación garantiza que las variaciones detectadas en las imágenes representen transformaciones reales en el terreno —como el crecimiento urbano, la deforestación o el retroceso de glaciares— y no errores técnicos de los sensores. La redundancia en los sistemas, que incluye detectores y electrónica de repuesto, asegura que la continuidad del archivo no se vea interrumpida por fallos operativos.

El alcance de esta información es vasto. Con una población mundial proyectada hacia los 10.000 millones de habitantes para el año 2050, el monitoreo del uso del suelo resulta crucial. Landsat cubre cerca del 30% de la superficie terrestre y las imágenes permiten observar cómo el 80% de ese terreno es intervenido por el ser humano para actividades agrícolas, urbanización o extracción de recursos. El acceso público a este archivo, abierto desde 2008, fomentó a una explosión de investigaciones científicas en publicaciones de alto impacto. Plataformas como Google Earth Engine o el USGS EarthExplorer permiten a investigadores y ciudadanos “analizar desde la expansión de ciudades como San Pablo hasta el estado de las barreras de coral en Fiji”.

Landsat mostró cómo fue el cambio del río Padma desde 1988 hasta 2018

La versatilidad de los sensores Landsat —que incluyen bandas del infrarrojo cercano, de onda corta y térmico— posibilita el seguimiento de fenómenos complejos, como los incendios forestales, la salud de los cultivos o la gestión de recursos hídricos en zonas áridas. Las autoridades de la agencia subrayan que el análisis espectral es clave: estas bandas adicionales, incorporadas desde 1982, permiten medir la evapotranspiración y detectar cicatrices de fuego, elementos vitales para la gestión de desastres naturales y la seguridad alimentaria.

Para comenzar a navegar, el usuario puede optar por herramientas comerciales o de libre acceso, como el Landsat Explorer de Esri o el sistema FIRMS de la NASA, enfocado en el monitoreo de focos de calor activos. Cada plataforma ofrece un entorno distinto para manipular combinaciones de bandas o índices espectrales. Al integrar estos datos, los científicos incluso lograron identificar islas desconocidas o entrenar algoritmos de inteligencia artificial para detectar patrones de cambio a escala global.

Landsat también se centró en Chaco, Paraguay, donde se pudo observar la extensa deforestación desde 1985 hasta 2025

Esta infraestructura de información no solo constituye un archivo histórico, sino una herramienta de gestión esencial para la toma de decisiones informadas sobre el futuro del planeta, lo que pone en manos de la sociedad una capacidad sin precedentes para observar, comprender y, en última instancia, cuidar la superficie terrestre mediante un acceso transparente y gratuito.

Cómo ver tu nombre en la misión Landsat

Para ingresar a la herramienta gratuita de la NASA, se debe seguir una serie de pasos sencillos:

Ingresar al sitio web oficial de “Your Name In Landsat”.

Dirigirse al buscador con la frase “Enter a name”.

con la frase “Enter a name”. Escribir el nombre deseado, el cual no puede incluir un espacio de separación en el medio, y presionar “Enter”.

Así debería ser el resultado; Xinjiang, China es la ubicación de la primera letra del nombre elegido Captura science.nasa.gov/specials/your-name-in-landsat

Una vez se obtuvo el resultado, se puede posicionar el cursor sobre cada fotografía para observar dónde se encuentra cada “letra” del nombre, con información tal como la ciudad, país y hasta las coordenadas exactas.