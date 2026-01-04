Síntomas y cómo se contagia el hongo mortal que se propaga de California a Carolina del Norte: lo que dicen los expertos

El cierre del 2025 trajo algunas señales de alerta para las autoridades de salud de Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) monitorean los casos de candida auris, un hongo potencialmente mortal que infectó a miles de personas durante el último año. Los síntomas pueden parecerse a los de otras infecciones, por lo que es importante prestar mucha atención.

EE.UU. registró más de 7000 casos de candida auris durante 2025

Según una recopilación de los CDC, durante el último año se registraron 7046 contagios de candida auris en EE.UU. A pesar de que representó una leve disminución en comparación a los 7512 de 2024, se trata de cifras de estabilidad en la incidencia del hongo.

Los CDC monitorean los casos de candida auris en Estados Unidos Miguel Martinez - Atlanta Journal-Constitution

De acuerdo a los datos, los estados que más casos reportaron fueron Nevada, con 1600, y California, con 1524. El tercer lugar fue para Texas, que informó oficialmente la cifra de 811 contagios. En tanto, no hubo registros en Florida y Alabama.

Aunque presenta mayores concentraciones en el oeste, la candida auris también provocó infecciones en la costa este del país norteamericano. Por ejemplo, en Georgia se reportaron 377 casos y en Carolina del Norte, 21.

Síntomas de la candida auris: puede confundirse con otras infecciones

De acuerdo con Medline Plus, una fuente oficial del gobierno de EE.UU., la dificultad con este hongo es que presenta síntomas similares a otras infecciones. Por eso, a menos que se realice una prueba de laboratorio, es complicado poder confirmar su presencia.

A nivel general, los síntomas que suele mostrar el contagio de candida auris son:

Fiebre alta y escalofríos : es el signo que mayor probabilidad indica de una infección.

: es el signo que mayor probabilidad indica de una infección. No mejoran las condiciones de salud a pesar de realizar un tratamiento con antibióticos.

a pesar de realizar un tratamiento con antibióticos. El estado febril se presenta tras una situación de contacto con una persona infectada.

Los casos clínicos de Candida auris pueden ser difíciles de diagnosticar

Sumado a esta información, las autoridades también agregan que en el caso de pacientes graves es aún más difícil diferenciar los síntomas causados por el hongo. Esto se debe a que se presentan en medio de problemas de salud generados por otras afecciones.

Además, la candida auris suele ser resistente a los antimicóticos más comunes. Al confirmar el diagnóstico, para el tratamiento suele usarse una clase específica de medicamentos antimicóticos llamados equinocandinas.

En casos donde no se logre vencer la resistencia del hongo, se pueden aplicar variantes como dosis más altas o combinación con otros fármacos.

Una cepa de Candida auris cultivada en una placa de petri en un laboratorio de los CDC

Cómo se contagia la candida auris, el hongo que presenta miles de infecciones en EE.UU.

Según Medline Plus, se propaga principalmente a través del contacto directo con personas o con objetos y equipo médico contaminados, como por ejemplo barandales y mesitas de noche en centros de salud.

Por eso, las infecciones ocurren con mayor frecuencia en personas que se encuentran en hospitales. Además, el uso de dispositivos como sondas de respiración y alimentación o catéteres intravenosos aumenta la posibilidad de contagio.

La candida auris puede ser especialmente riesgosa para personas con el sistema inmunitario debilitado o que tienen problemas médicos crónicos. Asimismo, un historial de uso de antibióticos con frecuencia también es un factor de riesgo.

De acuerdo con Medline Plus, la infección es “poco frecuente en las personas saludables”. “Las infecciones por C auris que se diseminan al torrente sanguíneo y a los órganos en personas muy enfermas a menudo pueden llevar a la muerte", advierte.