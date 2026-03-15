No es el celular ni el zapato: el objeto de viaje con más bacterias en los aeropuertos es el pasaporte

Un nuevo estudio publicado por una organización privada en Japón generó preocupación entre los empleados de los aeropuertos, incluidos los trabajadores de la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. El experimento encontró que los pasaportes contienen una cantidad significativamente mayor de bacterias que los zapatos, el equipaje o incluso los teléfonos celulares.

Un estudio revela que los pasaportes pueden tener más bacterias que otros objetos de viaje

A cargo de JRPass, proveedor del Japan Rail Pass, el informe fue elaborado a partir de la recolección de muestras de varios artículos de viaje comunes. Luego de este proceso, los investigadores las incubaron para medir el crecimiento bacteriano en unidades formadoras de colonias (UFC).

El pasaporte contiene más bacterias que otros objetos de uso diario en EE.UU., como los teléfonos celulares, los zapatos y el equipaje de mano

Los resultados mostraron que los pasaportes (muy por encima de todos los demás artículos analizados) contenían 436 UFC. La lista comparativa quedó así:

Pasaportes: 436 UFC.

Equipaje facturado: 97 UFC.

Zapatos: 65 UFC.

Equipaje de mano: 56 UFC.

Teléfonos celulares: 45 UFC.

Abrigos: 15 UFC.

En diálogo con Fox News, Primrose Freestone, profesora asociada de microbiología clínica en la Universidad de Leicester y asesora de microbiología de BBC Radio Leicester, remarcó que la manipulación frecuente aumenta el riesgo.

Esto se debe a que las manos transportan bacterias, pero cuando tocan objetos en lugares concurridos, como los aeropuertos, recogen microbios dejados por muchos otros viajeros.

Cómo evitar bacterias al manipular el pasaporte en aeropuertos de EE.UU.

Para disminuir la exposición al contagio de bacterias en los aeropuertos estadounidenses, la experta recomendó:

Lavarse las manos de manera correcta siempre que sea posible: frotárselas vigorosamente durante al menos 20 segundos, con jabón y agua limpia, y secarse con una toalla luego, según Mayo Clinic.

de manera correcta siempre que sea posible: frotárselas vigorosamente durante al menos 20 segundos, con jabón y agua limpia, y secarse con una toalla luego, según Mayo Clinic. Utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol.

a base de alcohol. Limpiar los objetos personales que se tocan con frecuencia, como pasaportes, teléfonos y manijas de equipaje, antes y después de los viajes.

que se tocan con frecuencia, como pasaportes, teléfonos y manijas de equipaje, antes y después de los viajes. Cambiarse de ropa inmediatamente después del vuelo: puede ayudar a prevenir que esos microbios se transfieran a muebles, ropa de cama y superficies del hogar.

Además, en su guía para los tripulantes de cabina, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan evitar tocarse la boca, los ojos y la nariz con las manos sin lavar o con guantes.

Cómo proteger el pasaporte en aeropuertos de EE.UU.

Al margen del contagio de enfermedades, otro riesgo que corren los viajeros en los aeropuertos es el daño de su pasaporte.

Cuando el documento experimenta ciertas modificaciones, las autoridades, tanto de la TSA como de las agencias del resto del mundo, podrían impedir el acceso al avión.

Los expertos recomiendan mantener el pasaporte en un lugar seguro y cuidado de las temperaturas extremas para evitar problemas en los aeropuertos

Al respecto, la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, recomienda seguir algunos consejos:

Mantener siempre el pasaporte en un lugar seguro pero accesible.

Llevar consigo el documento mientras está en tránsito hacia su destino de estudio.

Estar atento al entorno para reducir el riesgo de perder el documento de viaje o de que se lo roben.

Guardarlo en una caja fuerte o de seguridad de un hotel cuando la persona no lo utilice.

Protegerlo de daños con una funda. El sol intenso, el agua y la humedad pueden dañarlo, así que guárdelo en un lugar fresco y seco.

Tener una fotocopia para agilizar el proceso de reemplazo en caso de pérdida o robo.

Desde su lugar, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) aconseja seguir ciertos hábitos para evitar dañar el pasaporte:

Conservarlo en un sitio fresco y seco : no guardarlo en un baño u otra área propensa a la humedad. Si la persona vive en una zona con mucha humedad, debe revisarlo periódicamente y usar paquetes desecantes para prevenir el crecimiento de moho.

: no guardarlo en un baño u otra área propensa a la humedad. Si la persona vive en una zona con mucha humedad, debe revisarlo periódicamente y usar paquetes desecantes para prevenir el crecimiento de moho. Evitar las temperaturas extremas : nunca dejarlo al sol. Tampoco guardarlo cerca de fuentes de calor.

: nunca dejarlo al sol. Tampoco guardarlo cerca de fuentes de calor. Mantenerlo fuera del alcance de las mascotas y los niños : guardarlo en un lugar seguro para evitar que lo dañen.

: guardarlo en un lugar seguro para evitar que lo dañen. No añadir sellos ni marcas no oficiales : no se permiten estas distinciones de novedad o de recuerdo, ya que pueden causar problemas cuando viaja.

: no se permiten estas distinciones de novedad o de recuerdo, ya que pueden causar problemas cuando viaja. No escribir ni agregar marcas en ninguna otra página además de la firma o información de contacto de emergencia.

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.

En caso de que no pueda viajar con el documento dañado, la persona deberá renovar su documento de viaje para evitar problemas con la TSA en el aeropuerto.

A partir del año pasado, el DOS habilitó la renovación del pasaporte en línea. Para el trámite, los ciudadanos pueden utilizar una guía simple disponible en un video oficial de la agencia.