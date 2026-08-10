Ni Madrid ni Barcelona: esta es la mejor ciudad de España para ver el eclipse solar total de agosto 2026

España se prepara para ser el epicentro del eclipse solar total del 2026 y hay una alta expectativa al tratarse de un evento astronómico que lleva un siglo sin poder verse desde ese país. Ahora, los ojos están puestos en una ciudad al norte, donde este fenómeno se observará sin dificultad, gracias a sus condiciones geográficas y de cantidad de habitantes.

Según el curso del eclipse, la localidad de Avellanosa de Muñó, en la provincia de Burgos, es la predilecta para ver cómo el día se transformará por tan solo dos minutos en noche.

El pueblo español se convertirá el 12 de agosto en el mejor lugar para ver el eclipse solar (Fuente: Diputación de Burgos)

Este pueblo concentra una población de 95 habitantes, según el censo de 2025 hecho por el Instituto Nacional de Estadística de España. En la mayoría de los días no sucede nada, la vida transcurre a paso lento y su gente se dedica al trabajo rural, aunque poco empleo queda ya.

Los expertos indicaron que la totalidad del eclipse solo será visible a lo largo de una estrecha franja y Avellanosa de Muñó se encuentra justo en ella. Esto lo convierte en un lugar tan atractivo para contemplarlo junto a un paisaje compuesto de campos de trigo dorado y colinas bajas. Debido a la escasa contaminación lumínica y casi ninguna aglomeración edilicia, se espera la llegada de muchos curiosos.

Este pequeño pueblo de Burgos no tiene alojamientos disponibles para los turitas que llegarán de diferentes partes para ver el eclipse (Fuente: Diputación de Burgos)

De acuerdo a un artículo de BBC Mundo, los hospedajes de la zona circundante a la localidad ya están ocupados y no hay sitios disponibles. Turistas de toda España e incluso del exterior reservaron con meses de antelación una habitación, con el objetivo de no perderse el evento del año.

Además, se indicó que esa misma noche también será visible la lluvia de meteoros de las Perseidas, lo que dará lugar a una inusual convergencia de fenómenos celestes.

Después del eclipse en el pueblo se verá una lluvia de meteoritos (Fuente: Diputación de Burgos)

Otros lugares desde donde se verá el eclipse

La trayectoria de la sombra de la Luna recorrerá varios territorios antes de finalizar sobre Europa. Quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad podrán observar cómo el Sol desaparece completamente durante algunos minutos desde los siguientes lugares:

Groenlandia.

Islandia.

Océano Atlántico Norte.

Norte de Rusia.

Gran parte de España.

Una pequeña región del noroeste de Portugal.

En estas zonas, el cielo se oscurecerá momentáneamente y será posible contemplar la corona solar, uno de los momentos más impactantes del fenómeno.

¿En qué países se verá de forma parcial?

Fuera de la franja de totalidad, millones de personas podrán observar un eclipse parcial, en el que la Luna cubrirá solo una parte del disco solar. Según la NASA, el fenómeno será visible desde:

Gran parte de Canadá.

Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte.

La mayor parte de Europa.

El noroeste de África.

La magnitud del eclipse dependerá del lugar desde el que se observe, ya que en algunas regiones el Sol quedará cubierto en mayor proporción que en otras.