Hallazgo de la Edad de Bronce mientras construían un parque eólico: un collar de 156 piezas de ámbar y un peine de hueso

Durante la construcción de un parque eólico en Baja Sajonia, Alemania, autoridades detectaron un yacimiento arqueológico tras supervisiones obligatorias, según informó la Oficina Estatal de Protección de Monumentos. Allí, se hallaron joyas de la Edad de Bronce y otros artículos antiguos.

Hallan joyas de la Edad de Bronce en parque eólico de Baja Sajonia, Alemania

Las excavaciones se realizaron en una zona cercana a Wolfenbüttel, según un comunicado de la institución gubernamental. Allí se instalarían 19 aerogeneradores, y abarcaron cerca de 92.780 metros cuadrados (998.677 pies cuadrados) inspeccionados entre 2024 y 2025.

Peine de hueso de la Edad de Bronce encontrado Wehrstedt, NLD. Vía Niedersachsen

El monitoreo permitió documentar al menos 412 contextos arqueológicos que abarcan desde el Neolítico hasta periodos tardíos de la antigüedad, lo que confirma la ocupación humana prolongada en la región.

Este tipo de supervisión es habitual en proyectos de infraestructura en Alemania cuando existe probabilidad de hallazgos patrimoniales, de acuerdo con Finestre Sull Arte.

“En el sur, se descubrieron además dos cimientos de casas, en gran parte intactos, pertenecientes a la cultura de la cerámica lineal, la primera cultura agrícola de Baja Sajonia”, detalló la autoridad.

Collar de 156 piezas de ámbar y joyas de bronce: qué encontraron en Alemania

Entre los descubrimientos más relevantes se identificó un conjunto de objetos ornamentales de la Edad de Bronce, datados entre 1500 y 1300 a.C.

Se incluyen collares, espirales, alfileres y fragmentos metálicos asociados al menos a tres individuos, posiblemente mujeres. Este conjunto apareció concentrado en un área específica durante las excavaciones de una de las turbinas.

Uno de los elementos más destacados es un collar compuesto por más de 156 piezas de ámbar, considerado el mayor conjunto de este tipo documentado en Baja Sajonia hasta la fecha.

Los especialistas señalan que este tipo de piezas eran altamente valoradas en la Edad de Bronce por su rareza y simbolismo.

El descubrimiento se logró durante una construcción Arcontor Projekt GmbH

Por otro lado, las autoridades señalaron en su informe que continuarán con el análisis del tesoro encontrado: “La investigación y restauración de estos objetos de gran valor no han hecho más que empezar. Se prevé realizar una serie de análisis adicionales en colaboración con la Universidad Tecnológica de Clausthal”.

Por qué el hallazgo en Alemania cambia lo que se sabe del comercio en la Edad de Bronce

Estudios académicos citados por Finestre Sull Arte, como uno de la Universidad de Aarhus (2025), indican que el ámbar era un material clave en redes de comercio de larga distancia que conectaban el norte de Europa con regiones tan lejanas como Mesopotamia. Esto sugiere que parte de los materiales, especialmente el ámbar, provenían de redes comerciales de larga distancia.

El contexto del hallazgo también apunta a un posible depósito ritual vinculado a élites locales, una práctica documentada en otros sitios europeos de la misma época. Además, este descubrimiento representa el primer yacimiento de la Edad de Bronce identificado en la región de Nordharz desde 1967, lo que refuerza su relevancia científica.

Otros hallazgos arqueológicos recientes en Europa sorprendieron a expertos

Si los objetos encontrados en Alemania datan de miles de años atrás, no es la primera vez que se encuentra un tesoro similar por casualidad. En República Checa, dos excursionistas encontraron en 2025 una colección de monedas que estuvo guardada por unos 100 años.

Las monedas están valoradas en más de US$300.000 Muzeum východních Čech v Hradci Králové/Facebook

En medio de su recorrido por un bello bosque, localizaron una enorme colección de 598 monedas que datan de entre 1808 y 1915. Lo entregaron todo al Museo de Bohemia Oriental.