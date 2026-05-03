Los escorpiones llevan hierro en las pinzas y manganeso en el aguijón: nuevas imágenes revelan que son de metal

Investigadores documentaron la presencia de zinc, hierro y manganeso en partes específicas del cuerpo de los escorpiones mediante técnicas avanzadas de imagen, como espectroscopía y microscopía de alta resolución. Un estudio reciente explica que estos elementos se concentran en zonas para la captura de presas y la defensa, como las pinzas y el aguijón.

Los escorpiones contienen metales como hierro y manganeso

Un artículo científico de la revista Journal of the Royal Society Interface describe que el zinc aparece principalmente en las puntas de las estructuras de sujeción. Esto incrementa la dureza del material biológico sin necesidad de aumentar su tamaño.

La presencia de metales en tejidos biológicos en los escorpiones permite mejorar propiedades como dureza, durabilidad y eficiencia Pexels

Por su parte, el hierro se localiza en regiones que requieren resistencia mecánica, y el manganeso se asocia con áreas que participan en la inyección de veneno. Esta diferenciación se determinó a partir de imágenes obtenidas con técnicas de rayos X de alta precisión.

Qué significa que los escorpiones tengan hierro y manganeso

La presencia de metales en tejidos biológicos en los escorpiones permite mejorar propiedades como dureza, durabilidad y eficiencia en el uso de su energía durante la caza.

Los investigadores señalan que este tipo de refuerzo reduce el desgaste estructural. Además, permite que las herramientas biológicas mantengan su eficacia durante más tiempo sin necesidad de regeneración constante.

Los datos muestran que estos elementos permiten estructuras más delgadas pero igualmente resistentes, lo que mejora la precisión al capturar presas.

Los expertos aseguraron que este tipo de adaptación evolutiva no es exclusiva de estos arácnidos Journal of the Royal Society Interface

El impacto del descubrimiento en los escorpiones

El descubrimiento se logró gracias al uso de herramientas como la microscopía electrónica y la espectroscopía de energía dispersiva de rayos X, que permiten identificar la composición química a nivel microscópico.

Según el estudio citado, la forma en que estos organismos integran metales en estructuras biológicas podría inspirar diseños más eficientes en ingeniería, sobre todo en herramientas que requieren alta resistencia con bajo peso.

Los expertos aseguraron que este tipo de adaptación evolutiva no es exclusiva de estos arácnidos. Se sabía que los aguijones y las pinzas de algunos escorpiones están enriquecidos con metales. Sin embargo, desconocían cómo se organizaban estos metales en sus armas y cómo variaba su concentración entre especies.

Los escorpiones contienen metales como hierro y manganeso, según un estudio Journal of the Royal Society Interface

“Los escorpiones que invierten mucho en zinc para su aguijón generalmente tienen niveles más bajos de zinc en sus pinzas, y viceversa”, dijo Edward Vicenzi, coautor del estudio, a Smithsonian Magazine.

El análisis de las estructuras mostró un patrón: ejemplares con extremidades más pequeñas presentaron concentraciones más altas de zinc y hierro que aquellos con estructuras más grandes. Los datos sugieren que estos elementos cumplen una función en el aumento de la resistencia mecánica.

“Si tienes pinzas muy grandes, es más probable que uses mucha fuerza, pero de forma lenta, mientras que las pequeñas son muy rápidas y reactivas”, explicó otro especialista citado en la revista.