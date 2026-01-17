Qué extrañas pistas de nuestra civilización hallará quien explore la Tierra cuando ya no existamos

Fragmentos de un mineral llamado pirita de hierro hallados donde eran raros y una fina capa de arcilla de color rojo, junto con mucho trabajo, investigación y conocimiento acumulado, recientemente cambiaron el eje cronológico de la evolución humana. Los hallazgos revelaron que uno de los momentos fundamentales de nuestra historia, aquel en el que aprendimos a controlar el fuego, ocurrió 350.000 años antes de lo que se pensaba.

El descubrimiento nos recuerda que, con el paso del tiempo, hasta lo crucial puede extraviarse, y es una muestra de cómo los rastros que quedan son a veces la única esperanza de que en el futuro se pueda imaginar lo que fue.

¿Qué quedará de nuestra civilización cuando ya no existamos? Si, como hacen los científicos ahora, algún ser del futuro lejano explorara la Tierra, ¿cómo podría saber que estuvimos aquí? Eso se preguntó Steve, oyente del programa CrowdScience de la BBC, inspirado por el famoso poema de Percy Bysshe Shelley Ozymandias, que llama a reflexionar cómo hasta lo más magnífico y colosal es insignificante ante el fluir irrefrenable del tiempo.

De los dinosaurios, por ejemplo, encontramos fósiles, aunque se extinguieron hace unos 65 millones de años tras vivir en la Tierra durante unos 165 millones de años... ¿Habrá oportunidad de que hallen fósiles nuestros? “El problema con los fósiles es que la mayoría de las cosas no se fosilizan; solo una pequeña fracción de la vida terrestre se ha fosilizado”, señala el astrofísico Adam Frank, de la Universidad de Rochester, en EE.UU.

Efectivamente, se estima que menos de una décima parte del 1% de todas las especies que vivieron se convirtieron en fósiles. Aún más bajas son las posibilidades de que, así algunos nos convirtamos en fósiles, nos encuentren.

Sin embargo, no es imposible, apunta Paul Davis, curador de geología en el Museo de Lyme Regis, en la Costa Jurásica inglesa. “Los fósiles pasan por un proceso de transformación de ser vivo a, en esencia, piedra. Los huesos o las conchas se van modificando lentamente, a través de millones de años de agua, productos químicos y minerales fluyendo a través de los sedimentos y rocas en los que están incrustados”. Los humanos, agrega, tenemos a nuestro favor el contar con partes duras, como los huesos y los dientes.

Fósiles de amonites con capa de concha iridiscente intacta, del período Jurásico, hace de 144 a 208 millones de años, halladas en Lyme Regis, Reino Unido Getty Images

Para potenciar la posibilidad de convertirse en fósil, “lo mejor es que te entierren en el mar, en algún lugar de una buena cuenca donde se depositen sedimentos muy finos y haya suficiente profundidad para que las aguas no sean muy ricas en oxígeno”. No obstante, insiste: “Las probabilidades de que los humanos se conviertan en fósiles serán escasas, como ocurre con la mayoría de la vida a lo largo del tiempo geológico”.

Entonces, ¿dejaremos huella? Los paleontólogos Jan Zalasiewicz y Sarah Gabbott, de la Universidad de Leicester (Reino Unido), argumentan que sí, que ya la imprimimos y que además es indeleble. Los dos científicos escribieron un libro llamado Discarded ( Desechados , 2025) en el que afirman que los tecnofósiles serán nuestro legado definitivo.

La edad del pollo

Los humanos modernos (Homo sapiens) existimos una fracción muy pequeña de la historia de la Tierra —apenas unos 300.000 años de los ~4540 millones de años del planeta—, y al parecer somos los artesanos de nuestra propia destrucción. Pero así nuestra existencia termine siendo poco más que un pequeño parpadeo perdido en un gran periodo geológico, Zalasiewicz considera que seremos como otro parpadeo que tuvo un enorme efecto: “El gran meteorito que acabó con los dinosaurios. En este caso, nosotros somos el meteorito”.

Puede que no seamos la inmensa roca que chocó con la Tierra y eliminó especies, pero estamos interfiriendo con ellas de otras formas sorprendentes. “Al causar la extinción o transportar animales y plantas, alteramos el camino de la evolución biológica; por lo tanto, hemos alterado el patrón del registro fósil, y eso va a aparecer”, dice el paleontólogo. “Basándose en eso, nuestros exploradores del lejano futuro se preguntarán qué pasó y por qué. Y van a centrarse en la capa donde empezó todo: la nuestra”.

Quizás se preguntarán: "¿Por qué tantos pollos?" Getty Images

Zalasiewicz se refiere a los estratos en la Tierra, capas de roca, sedimento o suelo que se acumulan a lo largo del tiempo como las páginas de un libro, mostrando la historia geológica del planeta, donde las capas más profundas son las más antiguas. La composición química de esas capas indica qué procesos físicos estaban ocurriendo en ese momento.

Una de las cosas que encontrarían esos paleontólogos futuros es el resultado del gran impacto que los humanos tuvimos en otros animales. Cuando no los transportamos de un rincón del mundo a otro, elegimos ganadores y perdedores, señala Gabbott. “Hoy en día, solo el 4% de los mamíferos son salvajes. El otro 96% somos nosotros o los animales que criamos para comer. Así que cambiamos por completo la diversidad de la vida. Fíjate en los pollos. Matamos 75.000 millones de pollos cada año. Y los pollos representan dos terceras partes de la biomasa de aves en la Tierra... ¡dos terceras partes son pollos!”.

Así que esos científicos del futuro remoto, al examinar los estratos de toda la historia de la Tierra en busca de rastros de alguna civilización, posiblemente se preguntarán: ¿Por qué hay tantas aves parecidas? ¿Y por qué morían en masa?

Cenizas y parqueaderos

Así como nuestra habilidad de controlar el fuego, otras formas de generar calor y energía ya dejaron y siguen dejando huellas que los futuros paleontólogos podrían notar. Entre ellas, residuos mortales que tenemos que enterrar profundamente bajo tierra, los nucleares, “unos de los pocos que realmente hemos pensado profundamente sobre cuánto tiempo van a durar, aunque seguimos dejando la solución del problema para más adelante”, resalta Gabbott.

Y luego están las minas de carbón gigantes, presas enormes y huellas menos directas. “Un rastro que ya dejamos tras la quema de enormes cantidades de carbón, petróleo y gas es la ceniza que subió a la atmósfera como humo y contaminación”, señala Zalasiewicz. “Se llaman partículas carbonáceas esféricas. Son trozos muy pequeños de carbono sin quemar. Son realmente, realmente robustas. Son indigeribles y simplemente se quedan ahí como una capa dentro de los estratos. En un futuro lejano, los paleontólogos podrán encontrar esos pequeños restos de ceniza rica en carbono fósil de manera muy similar a como ahora encontramos habitualmente esporas fósiles de polen en estratos: tomas un poco de roca, la disuelves, miras los restos bajo el microscopio y, voilà, habrá unos trozos de ceniza volante únicos. No hay nada igual en el registro geológico”.

Entonces, las huellas químicas en las rocas nos delatarán en el futuro. ¿Pero no perdurarán rastros más concretos? ¿Un poco de cultura, quizás?

¿Qué quedará de tanta belleza? Getty Images

“Si tenés una ciudad como Venecia, Nueva Orleans o Shanghái, que se están hundiendo, eventualmente empezarán a cubrirse por capas de arena y barro. Los edificios en ruinas quedarán en muy mal estado; se convertirán en una capa de escombros. Pero lo que está debajo de eso -aparcamientos subterráneos, sistemas de alcantarillado y demás-, estará mucho mejor conservado, simplemente porque tendrán una capa de suelo, sedimento, barro y arena encima, y se convertirán en estratos”, anticipa el paleontólogo.

Mmm... poco romántico. Aunque quizás quede algo de las obras de arte que varios museos almacenan en sus bodegas subterráneas. Y tal vez otras pistas les permitirán sospechar al menos que fuimos creativos. “Creo que dirán que éramos tecnológicamente avanzados porque combinamos elementos y materiales de formas muy imaginativas”, supone Gabbott. “Además, creamos muchísimos materiales nuevos: hay unos 5200 minerales que se encuentran de forma natural en el planeta; los humanos hemos producido artificial y sintéticamente 300.000 minerales nuevos”.

Esa manipulación del entorno, ya sea fabricando nuevos materiales, quemando combustibles fósiles o interfiriendo con otras especies, nos hará detectables durante mucho tiempo. ¿Habrá alguna idea de cuánto?

Dinosaurios... de juguete

Es muy difícil probar cuánto durarán nuestras cosas, explica Gabbott. “Lo que podemos hacer son experimentos en el laboratorio, y yo hago muchos, en los que básicamente asalto un material con temperaturas o presiones altas, o a veces, luz ultravioleta muy fuerte, para acelerar artificialmente su descomposición. Esos experimentos son útiles, pero realmente no nos dicen cuánto van a durar las cosas; por eso buscamos análogos en el registro fósil. Por ejemplo, tenemos hojas fósiles de hace cientos de millones de años. El papel está hecho de celulosa, que es lo mismo que las hojas. Así que usamos eso como análogo para afirmar que el papel, en el entorno adecuado, probablemente podría durar cientos de millones de años”, ilustra la experta.

¿Creerán que son íconos adorados por fieles de una religión desconocida? Getty Images

Ahora, si tuviera que calcular durante cuántos millones o miles de millones de años en el futuro seguirán presentes nuestras huellas, ¿cuál sería su mejor estimación? ¿Durante cuánto tiempo cree que los paleontólogos podrían mirar atrás y ver que existimos? “Mi apuesta sería hasta el fin del planeta, honestamente”, responde. “Pensá que la Tierra tiene 4500 millones de años y tenemos rocas de 4000 millones de años que contienen grafito. Así que el grafito en forma de lápiz podría durar 4000 millones de años. Y el plástico va a durar muchísimo”.

Así que esos exploradores del futuro posiblemente encontrarán, enterrados en algunos estratos del suelo, lápices y bolígrafos...y hasta cosas que quizás los confundan, como las figuritas de plástico con forma de dinosaurios que quizás puedan sobrevivir más tiempo que los fósiles de los animales que sirvieron de modelo. “Potencialmente, sí podría pasar, pues los fósiles de dinosaurios son materiales biológicos. Así que el hueso de los dinosaurios remineralizado probablemente podría durar cientos y cientos de millones de años, pero no estoy segura de si miles de millones de años, porque realmente no tenemos un caso de prueba para eso.

“Los dinosaurios de plástico con los que juegan los niños, por su parte, si acabaran enterrados en sedimentos en el fondo del océano, podrían durar más que un hueso real de dinosaurio”. Quién sabe cómo los paleontólogos del futuro lejano interpretarían la presencia de objetos con la forma de esos gigantes extintos. Al fin y al cabo, ayer, hoy y mañana —por distante que sea ese mañana—, lo que hacen los científicos que exploran el pasado es imaginárselo a partir de las pocas piezas que logran hallar de un rompecabezas inmenso.

Este artículo está basado en el episodio “How long will traces of our civilisation last?”, realizado por Caroline Steel y Sam Baker, de la serie del Servicio Mundial de la BBC CrowdScience.