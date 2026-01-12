Abrieron una cueva sellada por 40 mil años y lo que hallaron podría cambiar todo lo que se sabe sobre la vida

Existen diferentes estudios que marcan a la extinción de los neandertales hace 42.000 años. El último refugio donde permanecieron pudo ser la península Ibérica, región europea en la que se encontraron elementos biológicos y materiales que utilizaron durante su etapa en convivencia con el Homo sapiens. Sin embargo, un reciente hallazgo en Gibraltar podría “cambiar la historia humana”, tras el rescate de restos óseos por parte de un grupo de arqueólogos, que serían más cercanos en el tiempo a la etapa en la que desaparecieron.

El peñón de Gibraltar es un estrecho territorio que ocupa una superficie de casi 7 kilómetros cuadrados. Está bajo dominio del Reino Unido y limita con España, quien mantiene una disputa por el control de ese terreno. Justamente allí se ubica la cueva de Gorham, un recóndito lugar casi inexplorado y con dificultad para acceder. No obstante, los expertos asumieron el riesgo e ingresaron a este escondite, el cual los neandertales habrían utilizado como hogar hace miles de años.

El peñón de Gibraltar tiene una superficie de casi 7 kilómetros cuadrados y ofició de refugio para los neandertales antes de su extinción (Fuente: Pexels)

Para los científicos tiene lógica que se encuentren rastros de aquella especie de homínido, ya que en 1848 se desenterró en el Peñón el primer cráneo neandertal.

IFLScience informó que los arqueólogos entraron en la cueva que permaneció sellada 40.000 años. Además, señalaron que gracias a las técnicas de pesca y caza sobrevivieron hasta hace 24.000 años, de acuerdo a los análisis preliminares.

En 1907, el capitán A. Gorham, del 2.º Batallón de Fusileros Reales de Munster, encontró Gorham. Luego estuvo en el olvido por más de 40 años hasta que iniciaron excavaciones arqueológicas cercanas. Esta cueva está en el acantilado de piedra caliza del lado oriental de Gibraltar, junto con otras tres de gran importancia histórica: Vanguard, Hyaena y Bennett. Gracias a la geografía de este terreno, los neandertales pudieron resistir 100.000 años.

La cueva de Gorham se descubrió en 1907, pero quedó en el abandono por 40 años (Fuente: Alan Clarke/Shutterstock.com)

En 2016, la UNESCO declaró a Gorham y al conjunto de las otras tres cuevas como Patrimonio Mundial de la Humanidad debido a su relevancia en materia de historia biológica y de evolución. “Es testigo de grabados rupestres de motivos abstractos, así como por huellas de la caza de aves y animales marinos con fines alimentarios y por indicios del uso ornamental del plumaje de las presas capturadas”, señaló la entidad internacional.

La campaña llevó a los científicos a recorrer la profundidad de la cavidad. Una de las pruebas cruciales son la “cantidad de conchas de mejillones, así como huesos de peces, focas y delfines. Estos restos no pudieron haber llegado a la cueva de forma natural por la marea o las olas, y es evidente que algunos de ellos fueron procesados ​​con cuchillos y otras técnicas de carnicería”, explicaron a IFLScience.

La cueva de Gorham está conectada a otras tres colindantes y conforma el antiguo refugio de los neandertales que habrían sobrevivido hasta hace 24.000 años (Fuente: Clive Finalyson)

Además, en el suelo rocoso hay grabados con patrones de trama cruzada que los científicos adjudicaron a los neandertales y que fueron hechas hace 39.000 años. Esto habla de la creatividad que poseían y la inteligencia que desarrollaron, al igual que los indicios de brea de abedul, una sustancia pegajosa que los humanos prehistóricos usaban para fijar mangos a herramientas o armas. También se detectaron rastros de ella, pero en 2021 en la cueva Vanguard, misma donde sustrajeron material óseo de hienas, linces y un buitre leonado.

De esta manera, las recientes muestras óseas y obras de arte en el suelo refuerzan la idea de que allí se alojaron los neandertales durante un periodo de entre 33.000 y 24.000 años, lo que los posiciona más cerca en la línea del tiempo y difiere de la creencia sobre una extinción paulatina hace más de 42.000 años.