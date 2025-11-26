Con la llegada de diciembre, muchos ya empiezan a consultar el calendario lunar para conocer en detalle los momentos en que el satélite natural pasará por sus distintas fases. El interés está especialmente en la Luna llena, que es cuando se puede ver en su totalidad en el cielo.

Los aficionados de la astronomía y también de lo esotérico tienen en cuenta los cambios que experimenta el satélite natural cada mes para realizar determinadas actividades. Muchos consideran que sus movimientos pueden impactar en la vida cotidiana y hasta en el ánimo de las personas. Un claro ejemplo es el efecto que puede tener en el corte de pelo, puesto que se cree que puede influenciar en su resultado. A su vez, hay muchos mitos que rodean este fenómeno.

Muchos tienen en cuenta las fases lunares para hacerse un corte de pelo (Foto: Freepik)

La cuestión es que las fechas en que se dan las fases lunares pueden diferir respecto al almanaque, ya que se trata de ciclos de 28 días que cambian mes a mes. En ese período, la Luna se puede ver en el cielo en su fase nueva, creciente, llena y menguante.

El calendario lunar de diciembre 2025

Según detalla el sitio Time and Date, estos son los días en que la Luna pasará por sus distintas fases en diciembre 2025:

Jueves 4 de noviembre: Luna llena

Jueves 11 de noviembre: cuarto menguante

Viernes 19 de noviembre: Luna nueva

Sábado 27 de noviembre: cuarto creciente

Por lo tanto, será en los primeros días del último mes del año que se podrá visualizar el satélite natural en su totalidad, mientras que el novilunio ocurrirá en los últimos días del año.

La Luna llena de diciembre se conoce como "Luna Fría" Shutterstock - Shutterstock

La Luna llena de diciembre es conocida como la “Luna Fría”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. En este caso, se trata de una época del año en que el frío empieza con intensidad en el hemisferio norte, puesto que arranca el invierno. Es por ello que en la antigüedad se la relacionaba con las bajas temperaturas y la oscuridad.

Una por una, todas las fases de la Luna

Las fases de la Luna son las diversas formas en que la cara de este astro que se puede ver desde la Tierra es iluminada por el Sol. Cada mes, este satélite natural gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días, y con ese movimiento se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar sobre ella.

Las fases lunares cambian de acuerdo con la posición de la Luna y la Tierra en su recorrido alrededor del Sol (Unsplash/Arnold Rodrigues)

Hay cuatro fases de la Luna predominantes para tener en cuenta:

Luna llena : denominado también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo.

: denominado también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo. Cuarto menguante : se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación.

: se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación. Luna nueva : también conocido como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días.

: también conocido como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días. Cuarto creciente : se puede visualizar el 50 por ciento de su cara visible. A diferencia del cuarto creciente, esta fase muestra iluminada la mitad derecha.

Según detalla Servicio de Hidrografía Naval, estas fases corresponden a los instantes precisos en que las direcciones Tierra-Luna y Tierra-Sol forman un ángulo de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente. Por esto, estas fases no tienen una duración de un cierto número de días, como se cree erróneamente, por el contrario, ocurren en un instante de tiempo dado en esta página.