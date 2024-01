escuchar

Un total de 15 provincias en todo el país presentan distintas alertas meteorológicas por posibilidad de lluvias, tormentas y ráfagas intensas, que en algunos casos podrían estar acompañadas de granizo y actividad eléctrica. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio una serie de recomendaciones para que la población se mantenga protegida.

En las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Salta, San Luis y Tucumán rige una alerta amarilla por tormentas intensas que podrían producirse durante la jornada de este martes. El alerta incluye la posibilidad de que algunas de las precipitaciones sean localmente fuertes, acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros.

Las regiones que se verán afectadas en la provincia de Buenos Aires son: Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez, Tandil, Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, General Pueyrredón y General Alvarado.

Por otro lado, las localidades de Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Gobernador Dupuy, Ayacucho, Chacabuco, General Pedernera y Junín, en San Luis; y Calamuchita y Santa María, en Córdoba, también se verán afectadas por la alerta.

Asimismo, se le suman las regiones de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay y Paraná, en Entre Ríos; Garay, La Capital, San Jerónimo, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, General Obligado, San Javier y Vera, en Santa Fe; Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina, Sarmiento, Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Figueroa, Alberdi y Pellegrini, en Santiago del Estero.

Por otro lado, Ambato, Ancasti, Capayán, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y Pomán, en Catamarca; Burruyacú, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico, Tafí Viejo, Tafí del Valle, Andalgalá y Santa María, en Tucumán; Cerrillos, Guachipas, La Viña, Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma, Cafayate, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, en Salta; e Ituzaingó, San Miguel, Candelaria, Libertador General San Martín, San Ignacio, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier y Sur de Guaraní, en Misiones, se suman a las regiones afectadas por las tormentas.

En el marco de esta situación, el organismo nacional recomienda que la población siga una serie de precauciones para evitar incidentes mayores. Las mismas incluyen no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas e informarse por las autoridades.

Por otro lado, en Córdoba, Corrientes, La Rioja, Santa Fe y Santiago del Estero hay alerta naranja por condiciones climáticas severas. En esas regiones se esperan tormentas localmente fuertes, que estarán acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Ante esto, el SMN recomienda permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; si el fenómeno se da en medio de un viaje, quedarse en el interior del vehículo; evitar circular por calles inundadas o afectadas; si hay riesgo de que el agua ingrese en la vivienda, cortar el suministro eléctrico; en caso de que alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Las zonas afectadas en la provincia de Córdoba son Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba, Cruz del Eje, Minas, Colón, Totoral, Punilla, Colón, Santa María, Pocho, San Alberto y San Javier; mientras que en Corrientes son General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle; en La Rioja, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín, Rosario Vera Peñaloza, Chamical, General Belgrano y General Ocampo; y en Santa Fe, General Obligado, San Javier y Vera.

Asimismo, las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego presentan una alerta amarilla ante la posibilidad de vientos fuertes. En este caso, el área será afectada por vientos del sudoeste, que alcanzarán velocidades de entre 50 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que podrán llegar a los 90 km/h. Los consejos del organismo tienen que ver con evitar las actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

Calor extremo en cuatro provincias

Además de la posibilidad de tormentas, las provincias de Jujuy, Salta, Chaco y Formosa presentan una alerta naranja por el calor extremo. A esto se suma que en el norte de Tucumán y algunas regiones de Chaco y Salta rige una alerta naranja por temperaturas aún más intensas.

El Ministerio de Salud indicó cuáles son las recomendaciones para este tipo de eventos, que recomiendan seguir a la población en general:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

para mantener una hidratación adecuada. No exponerse al sol en exceso ni en horas centrales para mantener una hidratación adecuada

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas

Evitar comidas muy abundantes

Ingerir verduras y frutas

Reducir la actividad física

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Asimismo, para quienes presenten sed intensa, sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, agotamiento, mareos, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros síntomas, el organismo recomienda solicitar de inmediato asistencia médica, trasladar a la persona afectada a un lugar fresco e intentar refrescarla.

