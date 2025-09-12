Alerta meteorológica: tormentas y lluvias intensas podrían llegar pronto a Buenos Aires

Con la primavera cada vez más cerca, el frío comienza a despedirse del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Luego de una semana marcada por jornadas soleadas y temperaturas agradables, los especialistas anticiparon que el buen tiempo podría interrumpirse antes de lo esperado: según el sitio Meteored, se vienen lluvias y tormentas en los próximos días.

El jueves se desarrolló en la misma línea que los días anteriores, con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que comenzaron frescas en la mañana pero luego se elevaron hasta alcanzar una máxima de 23 grados. Así, el clima volvió a regalar una jornada templada y agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En cuanto al viernes, se espera que el cierre de la semana llegue con condiciones similares, aunque con algunas diferencias. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará algo nublado en el transcurso del día, mientras que las temperaturas se ubicarán entre los 11 y los 21 grados. El organismo, por el momento, no anuncia lluvias en su pronóstico extendido, que se prolonga hasta el miércoles próximo.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Sin embargo, desde Meteored señalaron un panorama distinto y prevén la llegada casi inmediata de lluvias y tormentas en el AMBA. En paralelo, varias provincias se encuentran bajo alerta amarilla: La Pampa, San Luis y San Juan podrían verse afectadas por intensos vientos del norte, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que alcanzarían los 75 km/h, lo que pondría en riesgo la estabilidad del clima en esas zonas.

Cabe destacar que el Servicio Meteorológico Nacional recomienda una serie de precauciones ante las condiciones climáticas adversas: evitar actividades al aire libre, asegurar los objetos que puedan salir volando y mantenerse informado a través de los comunicados oficiales.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fin de semana comenzará con un sábado de cielo mayormente nublado a lo largo de toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 20 grados. Para el domingo, el pronóstico se mantiene similar: cielo mayormente nublado, con una mínima de 13 grados y una máxima que podría alcanzar los 23, sin indicios de precipitaciones significativas por el momento.

Según Meteored, se vienen lluvias y tormentas en el AMBA para el sábado y domingo

De todas formas, para el cierre del fin de semana, Meteored prevé el regreso de las lluvias al AMBA, con un 70% de probabilidades de precipitaciones y tormentas tanto para el sábado como para el domingo 14 de septiembre. Según el informe del portal, se esperan tormentas durante la madrugada, seguidas de una jornada con clima más estable, y lluvias débiles hacia la noche. Con estos datos, habrá que seguir de cerca la evolución de los pronósticos en los próximos días para conocer con mayor certeza cómo se desarrollará el escenario climático.