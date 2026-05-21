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Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 22 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 13; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 22 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 22 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 22 de mayo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:45 y se pone a las 17:56.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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