Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 30 de junio, la temperatura rondará entre 7 y 14; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 30 de junio el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:02 y se pone a las 17:53.
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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