Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 6 de junio, la temperatura rondará entre 14 y 18; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 6 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 83 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:54 y se pone a las 17:50.
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
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