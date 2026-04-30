Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 1 de mayo, la temperatura rondará entre 11 y 24; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 1 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:39 y se pone a las 18:23.
Pronóstico del tiempo en Junín para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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