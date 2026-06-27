Así están los cruces de 16vos de final del Mundial 2026

La etapa de grupos del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 atraviesa la tercera y última fecha y cada zona se va definiendo con partidos en simultáneo, en las que los seleccionados buscan el resultado que necesitan para seguir en carrera por el título más importante del planeta, el de campeón del mundo.

Todos los encuentros se pueden seguir en vivo por canchallena.com con estadísticas actualizadas al instante. Además, se puede consultar las tablas de posiciones y cómo está el cuadro minuto a minuto.

Hay 20 equipos que ya están clasificados a la primera instancia de eliminación directa, 16 de ellos como líderes y escoltas de sus respectivos grupos: México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil, Marruecos, Estados Unidos, Australia, Alemania, Costa de Marfil, Países Bajos, Japón, España, Cabo Verde, Francia, Noruega, Argentina y Colombia. Los cuatro restantes que se aseguraron un lugar son Suecia, Ecuador, Bosnia y Herzegovina y Paraguay como parte de los ocho mejores terceros.

La selección argentina se clasificó a los 16vos de final del Mundial 2026 como líder del Grupo J Robbie Jay Barratt - AMA - Getty Images North America

Escocia, Corea del Sur y Senegal también terminaron terceros en sus grupos y esperan a que concluya la fecha para saber si avanzan como uno de los ocho mejores de la tabla de esa posición.

también terminaron terceros en sus grupos y esperan a que concluya la fecha para saber si avanzan como uno de los ocho mejores de la tabla de esa posición. Los equipos que ya quedaron eliminados son: República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Curazao, Túnez, Uruguay, Arabia Saudita, Irak, Jordania y Panamá y Uruguay.

Cruces de 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

(2º Grupo A) vs. (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles. Alemania (1º Grupo E) vs. Paraguay (3° Grupo A) – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

(1º Grupo E) vs. (3° Grupo A) – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston. Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

(1° Grupo F) vs. (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey. Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.

(1º Grupo C) vs. (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston. Francia (1º Grupo I) vs. Suecia (3° Grupo F) – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

(1º Grupo I) vs. (3° Grupo F) – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Costa de Marfil (1° Grupo E) vs. Noruega (2º Grupo I) – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

(1° Grupo E) vs. (2º Grupo I) – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas. México (1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

(1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México. 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Estados Unidos (1º Grupo D) vs. Bosnia y Herzegovina (3° Grupo B) – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

(1º Grupo D) vs. (3° Grupo B) – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco. 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.

2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

España vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles. Suiza (1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

(1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver. Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

(1º Grupo J) vs. (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Australia vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Brasil y Japón se verán las caras en los 16vos de final del Mundial 2026, el próximo martes Eugene Hoshiko - AP

El formato de juego del Mundial 2026 es diferente a las últimas siete ediciones hasta Qatar 2022 por la participación de 48 seleccionados, es decir 16 más. A partir de allí es que se conformaron 12 grupos de cuatro integrantes cada uno y avanzan a 16avos de final los dos líderes más los ocho mejores terceros. Desde entonces, los equipos juegan cruces de eliminación directa hasta la definición que se disputará el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.