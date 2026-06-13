Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de junio, la temperatura rondará entre 8 y 13; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 13 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 95 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 08:08 y se pone a las 18:00.
Pronóstico del tiempo en Junín para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
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