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Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de junio, la temperatura rondará entre 8 y 13; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Junín para el 13 de junio
El pronóstico del tiempo para Junín para el 13 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 13 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 95 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:08 y se pone a las 18:00.

Pronóstico del tiempo en Junín para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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