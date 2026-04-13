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Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 14 de abril, la temperatura rondará entre 17 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para La Plata para el 14 de abril
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 14 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 14 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:43 y se pone a las 19:05.

Pronóstico del tiempo en La Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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