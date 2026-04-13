Se aproxima una ronda de tormentas y granizo en medio de nueva ola de calor que va de Chicago a Dallas
El NWS anticipó fenómenos severos en regiones del Medio Oeste y Grandes Lagos, con alertas por actividad eléctrica y ráfagas intensas
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El clima durante este lunes estará marcado por condiciones inestables en amplias regiones de Estados Unidos, con el desarrollo de tormentas fuertes, lluvias intensas y un contraste térmico significativo. Desde el centro sur, en estados como Texas, y hasta la zona de los Grandes Lagos, territorio de Illinois, la inestabilidad se hará sentir en las próximas horas.
Alerta del NWS por tormentas severas y lluvias intensas en el Medio Oeste y Grandes Lagos
- Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un frente estacionario que se extenderá a lo largo de los estados del norte comenzará a oscilar durante el día, lo que favorecerá la formación de áreas de inestabilidad.
- A medida que se desarrollen ondas de baja presión sobre este límite frontal, se activarán lluvias y tormentas eléctricas tanto por delante como en las inmediaciones del sistema.
Durante este lunes, especialmente hacia la noche, se prevé que algunas de estas tormentas alcancen intensidad severa en sectores del Medio Oeste superior, al norte de Chicago, y la región de los Grandes Lagos.
De acuerdo con el pronóstico, este primer episodio será el inicio de una serie de rondas que continuarán en las próximas horas, con acumulaciones significativas de lluvia.
Además, el interior del noreste también experimentará condiciones inestables. En este caso, las tormentas se desarrollarán primero por el avance de un frente cálido y luego por la llegada de un frente frío, lo que incrementará la probabilidad de precipitaciones y actividad eléctrica.
El SPC advierte granizo gigante, vientos destructivos y posibles tornados en EE.UU.
El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advierte que durante este lunes existirá un riesgo elevado de tormentas severas en el valle superior del río Mississippi y áreas cercanas a los Grandes Lagos.
En estas zonas, las condiciones atmosféricas favorecerán la aparición de fenómenos intensos, entre los que se incluyen granizo de gran tamaño, ráfagas de viento destructivas y posibles tornados.
El organismo detalló que la combinación de aire cálido y húmedo con niveles elevados de energía en la atmósfera permitirá el desarrollo de tormentas organizadas.
En particular, se espera que hacia la tarde y primeras horas de la noche se formen superceldas, estructuras que suelen estar asociadas a los eventos más peligrosos.
Entre los principales riesgos que se esperan para este lunes destacan:
- Granizo de gran tamaño, con potencial de alcanzar entre dos y tres pulgadas (cinco a 7,6 centímetros) en los casos más intensos.
- Vientos dañinos capaces de provocar destrozos estructurales.
- Posibilidad de tornados, especialmente en zonas cercanas al frente cálido.
Texas y Oklahoma bajo riesgo de tormentas aisladas con potencial severo
En los estados del sur, particularmente en Texas y Oklahoma, el panorama será más incierto. De acuerdo con el SPC, la masa de aire cálido y húmedo permanecerá instalada durante el día, lo que permitirá el desarrollo de tormentas aisladas hacia la tarde.
Condiciones de incendios forestales por calor extremo y vientos en llanuras centrales
Por otra parte, rigen avisos por riesgo de incendios forestales en las llanuras centrales y del sur. El NWS advirtió que la combinación de temperaturas elevadas, aire seco y vientos con ráfagas favorecerá condiciones críticas para la propagación del fuego.
- Estas variables generarán un entorno altamente inflamable, especialmente en áreas donde la vegetación esté seca.
- Las autoridades meteorológicas subrayan la importancia de extremar precauciones en estas regiones durante toda la jornada.
Nevadas y lluvias persisten en el oeste por sistema de baja presión y frente frío
En el oeste, el sistema de baja presión que recientemente provocó nevadas en zonas montañosas y lluvias en áreas bajas comenzará a debilitarse mientras se desplaza hacia el interior. Sin embargo, la inestabilidad persistirá durante este lunes.
- El norte de la región intermontañosa registrará nuevas precipitaciones, con nieve en zonas elevadas y lluvia en niveles más bajos.
- Estas condiciones estarán asociadas a la interacción entre el sistema en debilitamiento y un frente frío que avanzará desde Canadá.
Hacia el final del día, se espera que el foco de la inestabilidad comience a trasladarse progresivamente hacia otras regiones, aunque la actividad no desaparecerá por completo.
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