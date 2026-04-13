Vuelven las lluvias: así estará el pronóstico del clima en el AMBA durante esta semana de abril

La semana en el AMBA inicia con un lunes de mañana húmeda y tarde soleada. Le siguen tres días días marcados por inestabilidad, cielo nublado y lluvias, mientras que el viernes vuelve el sol con calor suave.

Clima del lunes: mañana húmeda, tarde de sol

Para hoy se espera una mañana con nubosidad variable, aunque presentará muchos pasajes soleados. El termómetro largará desde 17ºC, con viento leve del noreste lo que evitaría un comienzo de jornada con baja percepción de la temperatura. Con el correr de las horas se incorporará mucha nubosidad alta hasta formar un manto de cirrus que no le quitará luminosidad al día. Esa capa de nubes se mantendrá durante toda la jornada, mientras el viento se intensificará hasta soplar moderadamente desde el noreste para dejarnos una tarde térmicamente muy agradable con 24ºC de máxima, pero se mantiene el cielo cubierto por nubes altas. La noche ofrecerá viento desde el este en un cierre con 20ºC.

Clima del martes: probabilidad de lluvias por la noche

Las lluvias llegan al AMBA este martes a la noche Aníbal Greco - La Nación

El martes ofrecerá mucha más cobertura nubosa para mostrar un sol intermitente en la primera mitad del día. Se estima un amanecer con 18ºC para continuar con la senda de mínimas altas, viento moderado del noreste y cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde comenzará una progresiva desmejora, con mucha más nubosidad hasta llegar a un cielo mayormente nublado y mantendrá la llegada de aire templado desde el litoral para que el mercurio vuelva a alcanzar los 24ºC sin despeinarse. La lupa se posará hacia el final del día, que será el momento cuando arriben los cúmulos bajos y cargados para dejarnos expuestos a la primera tanda de chaparrones con la veleta girando al sudeste. Se espera un cierre en 21ºC con posibilidad de que las precipitaciones se extiendan durante la medianoche y la madrugada, así que atención los que vuelvan tarde.

Clima del miércoles: lluvias todo el día

El miércoles será el día que concentrará todo el monitoreo atmosférico, puesto que hasta el momento todos los modelos coinciden en que puede llover durante todo el día, pero algunos análisis no descartan que pueda precipitar mucho. Se prevé un amanecer inestable, con cielo nublado, viento leve desde el sudeste y la nubosidad baja mantendrá al mercurio en 20ºC. El pluviómetro será el protagonista de la jornada, donde estaremos expuestos desde temprano a diferentes ritmos de precipitación. Si bien no se espera tiempo severo, se aguarda por acumulados importantes distribuidos en muchas horas de lluvia. De hecho, algunos modelos marcan 63 mm como resultado del día pluviométrico. La tarde mantendría las precipitaciones, con el viento que rotará ligeramente hacia el este y el mercurio marcará 23ºC en un día de muy poca amplitud térmica. La franja horaria vespertina marcaría el pico de intensidad de lluvia. La noche conservaría las precipitaciones, aunque con un ritmo más débil, viento desde el este y 21ºC en el cierre. Considere la posibilidad de cancelar toda actividad al aire libre y de enfrentarse a una jornada meteorológicamente activa.

Clima del jueves: mañana inestable

El jueves ofrecerá las últimas horas de lluvia y podría obligar a salir nuevamente con paraguas. Se espera un amanecer inestable, con cielo cubierto, viento moderado desde el este y 19ºC de piso térmico. Veremos que dicen las actualizaciones, pero hasta el momento no es seguro que lleguen secos al trabajo y a las aulas. Pasado el mediodía disminuiría el ritmo de precipitación, incluso algunos modelos señalan que podría cortar antes de las primeras horas de la tarde, con el viento que girará al sur para empezar a disipar lentamente la cobertura nubosa. La máxima alcanzaría los 24ºC, para finalizar el día con viento leve en una noche ligeramente inestable con 21ºC y mantendrá la acotada amplitud térmica.

Clima del viernes: tarde de sol y calor suave

Soplará el Pampero, frío y seco, para desalojar a los últimos nubarrones y devolverle el sol al estuario. Se aguarda por un amanecer con cielo parcialmente nublado y 18ºC de mínima que podrían sentirse más frescos por el viento moderado del sudoeste. Tendremos un día con nubosidad variable, que irá alternando entre pasajes nubosos y tramos soleados. El viento se calmará hacia la tarde y se disminuirá la nubosidad para permitir que el mercurio se anime a una máxima de 25ºC. La noche se encontrará a salvo en un cierre térmicamente muy agradable para los que quieran salir con 21ºC, viento leve y cielo ligeramente nublado.

El iernes vuelve el sol con calor suave PeopleImages

Borrador del fin de semana

Las primeras tendencias marcan un sábado a pleno sol, con viento leve desde el sur y máxima de 25ºC, además de mantener el cielo despejado durante todo el día. El domingo sería su contracara atmosférica, puesto que mostrará mucha nubosidad y estará ligeramente inestable con máxima de 23ºC, donde algunas lloviznas o lluvias aisladas no desentonarían. Si tiene alguna actividad al aire libre agendada para la jornada dominical deberá estar atento a las nuevas actualizaciones durante la semana.

Eso es todo, amigos. Comienza una semana que no ofrecerá mañanas frías, aunque obligará a salir con campera impermeable en algunos amaneceres. El centro atencional pasará por el miércoles: veremos si las nuevas corridas de los modelos moderan el escenario de lluvias o ratifican el duchazo que nos podríamos ligar. Hasta el momento nos situaremos en el escenario más pesimista al mantener mucha agua para mitad de semana, que comenzará el martes a la noche y terminará el jueves pasado el mediodía. Si tiene que hacer alguna actividad que demande estabilidad atmosférica, hágala hoy o mañana temprano.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli