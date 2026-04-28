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Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 29 de abril, la temperatura rondará entre 7 y 22; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para La Plata para el 29 de abril
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 29 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 29 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:54 y se pone a las 18:48.

Pronóstico del tiempo en La Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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