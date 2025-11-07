LA NACION

Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 8 de noviembre, la temperatura rondará entre 10 y 23;

El pronóstico del tiempo para La Plata para el 8 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 8 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:21 y se pone a las 19:55.

Pronóstico del tiempo en La Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

