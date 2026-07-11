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Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 12 de julio, la temperatura rondará entre 7 y 13; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Merlo para el 12 de julio
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 12 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 12 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:01 y se pone a las 18:00.

Pronóstico del tiempo en Merlo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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