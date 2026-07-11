La imponente casa de Dibu Martínez en la Argentina: exclusiva ubicación, decoración en madera y un soñado espacio verde

Si bien Emiliano “Dibu” Martínez construyó su vida profesional y personal en Inglaterra –en 2010 fue fichado por el Arsenal y en Londres conoció a su mujer Amanda Mandinha Gama–, siempre se mantuvo muy arraigado a la Argentina. Aunque hizo prácticamente toda su carrera en Europa, también sentó raíces en su Mar del Plata natal y decidió proyectar a futuro. Fue así como junto a su esposa decidieron tener una casa de campo cerca del mar para relajarse y descansar cada vez que visitan el país. Se trata de una lujosa propiedad ubicada en un barrio cerrado que cuenta con todas las comodidades y un amplio espacio verde.

En noviembre de 2025, Mandinha reveló a través de sus historias de Instagram que su casa en Mar del Plata estaba finalmente terminada. “Un sueño cumplido”, escribió junto a una foto de ella y el arquero a pura sonrisa junto a un imponente espacio verde lleno de árboles. La propiedad se ubica en el barrio cerrado Rumencó, en el corredor de la avenida Jorge Newbery.

"Sueño cumplido", la frase que usaron Mandinha y Dibu Martínez

Fue justamente ella quien decidió abrir las puertas de casa. El matrimonio decidió crear un espacio lo más privado posible para recluirse con sus dos hijos, Santino y Ava, de ocho y cinco años respectivamente, cada vez que visitan la Argentina. La propiedad tiene un estilo rústico, seguramente impulsado por Mandinha, que es diseñadora de interiores y dueña de una empresa de decoración llamada Mandinha Martínez Interiores.

Cuenta con un amplio living de techo a dos aguas de madera en color blanco y sillones ubicados estratégicamente frente a la chimenea de piedra, decorado con varios cuadros y libros. Anexado se encuentra el comedor con una mesa principal de madera dispuesta para diez comensales con una lámpara colgada en el centro.

Así es por dentro la casa de Dibu Martínez

Los videos que publicó la decoradora dieron cuenta de que la madera es el principal elemento de decoración. Su idea fue crear un espacio cálido, con colores neutros y lograr un clima acogedor perfecto para descansar en familia, pero también para recibir invitados. Las vistas son una de las cosas más atractivas. Hay amplios ventanales y puertas que dan a un inmenso espacio verde lleno de césped y árboles. De hecho, cuando visitaron la casa con sus hijos, llevaron a Ava a manejar, bajo su supervisión, su auto de juguete por el amplio espacio.

La casa cuenta con un living comedor donde predomina la madera y un amplio espacio verde (Foto: Captura de video)

En cuanto al exterior, disponen de una galería decorada con un piso de baldosas en blanco y negro, sillones con almohadones blancos, mesa circular con sillas de madera y una enredadera verde que funciona como un arco para acceder al jardín.

El exterior de la casa de Dibu Martínez en Mar del Plata

Actualmente, Mandinha y sus dos hijos se encuentran en los Estados Unidos junto al resto de su familia extendida para acompañar a Emiliano en su segunda Copa del Mundo. El arquero no llegó de la mejor manera al torneo. Pocas semanas antes del inicio, se fracturó el dedo anular de la mano derecha durante un partido del Aston Villa y rechazó la cirugía. Por este motivo no pudo entrenarse con normalidad y fue reemplazado por Gerónimo Rulli y Juan Musso en los amistosos frente a Islandia y Honduras.

El arquero de la selección argentina tiene una imponente casa en Mar del Plata que comparte con su mujer y sus hijos Aníbal Greco - La Nación

En lo que va del Mundial recibió cinco goles: uno frente a Jordania, dos ante Cabo Verde y dos frente a Egipto. “Necesito ayudarlos un poco más, ellos me están salvando muchos partidos, así que me voy a mentalizar en ayudarlos yo a ellos”, dijo tras el partido de los octavos de final. Pero hoy tendrá revancha. Este sábado a partir de las 22 (hora argentina), la selección se medirá ante Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City por el sueño de clasificar a la semifinal.