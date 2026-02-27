Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de febrero de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 28 de febrero el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:33 y se pone a las 19:34.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos: