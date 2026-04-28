LA NACION

Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 29 de abril, la temperatura rondará entre 10 y 23; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Morón para el 29 de abril
El pronóstico del tiempo para Morón para el 29 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 29 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:45 y se pone a las 18:50.

Pronóstico del tiempo en Morón para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. ¿Hay paro de colectivos en AMBA hoy?
    1

    ¿Hay paro de colectivos en AMBA? Esto es lo que se sabe de la emergencia en el transporte

  2. Llega el festival ideal para disfrutar en familia el fin de semana largo por el Día del Trabajador
    2

    A dos horas de CABA y gratis: llega el festival ideal para disfrutar en familia el fin de semana largo por el Día del Trabajador

  3. Cuándo es la movilización de la CGT por el Día del Trabajador
    3

    Marcha de la CGT: cuándo es la movilización por el Día del Trabajador

  4. Anne Hathaway revela por qué se alejó de Hollywood y cómo los 40 cambiaron su carrera
    4

    Anne Hathaway: el regreso de El diablo viste a la moda, su reconversión en estrella pop para Mother Mary y su fanatismo por Taylor Swift