LA NACION

Clima en Necochea hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 22 de abril, la temperatura rondará entre 12 y 19; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Necochea para el 22 de abril
El pronóstico del tiempo para Necochea para el 22 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Necochea, indica que hoy 22 de abril el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Necochea presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 100 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:28 y se pone a las 18:19.

Pronóstico del tiempo en Necochea para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Así de lastimado terminó el cuerpo de Diego Armando Maradona
    1

    Un corazón desmesurado: así de lastimado terminó el cuerpo de Diego Armando Maradona

  2. La nueva joya de Real Madrid que sorprende con 18 años y puede jugar en la selección argentina
    2

    Carlos Diez, la nueva joya de Real Madrid que puede jugar en la selección argentina

  3. Los 10 autos usados del 2015 que se consiguen por menos de 15 millones de pesos
    3

    10 autos usados por menos de 15 millones en abril 2026: uno por uno, por marca y modelo

  4. Llega a Netflix una de las mejores películas de todos los tiempos: ganó siete Oscar pero muchos no la vieron
    4

    Llega a Netflix una de las mejores películas de todos los tiempos: ganó siete Oscar pero muchos no la vieron