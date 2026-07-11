Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 12 de julio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 0 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:13 y se pone a las 18:01.

Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: