Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 2 de junio, la temperatura rondará entre 6 y 13; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 2 de junio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:05 y se pone a las 17:53.
Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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