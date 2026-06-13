LA NACION

Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de junio, la temperatura rondará entre 8 y 13; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 13 de junio
El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 13 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 13 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 95 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:05 y se pone a las 18:00.

Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Los looks mundialistas de Shakira: desde un estilo bohemio hasta una estética urbana
    1

    Los looks mudialistas de Shakira: desde un estilo bohemio hasta una estética urbana

  2. Los argentinos radicados en Bolivia tienen problemas hasta para salir de sus casas y estudiar
    2

    “Como si fuera pandemia”: los argentinos radicados en Bolivia tienen problemas hasta para movilizarse y estudiar

  3. ¿Tirás el agua de los garbanzos y las lentejas? Científicos argentinos revelan por qué no hay que hacerlo
    3

    ¿Tirás el agua de los garbanzos y las lentejas? Científicos argentinos revelan por qué no hay que hacerlo

  4. Quién se va de Gran Hermano este lunes
    4

    Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas