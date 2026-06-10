Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 11 de junio, la temperatura rondará entre 8 y 17; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 11 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:56 y se pone a las 17:49.
Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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