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Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de junio, la temperatura rondará entre 9 y 22; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Tandil para el 13 de junio
El pronóstico del tiempo para Tandil para el 13 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 13 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 95 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:03 y se pone a las 18:35.

Pronóstico del tiempo en Tandil para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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