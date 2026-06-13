Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de junio, la temperatura rondará entre 11 y 24; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 13 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 93 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:59 y se pone a las 18:24.
Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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