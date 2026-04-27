LA NACION

Clima en ciudad de Catamarca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 28 de abril, la temperatura rondará entre 10 y 18; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 28 de abril
El pronóstico del tiempo para ciudad de Catamarca para el 28 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Catamarca, indica que hoy 28 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Catamarca se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:35 y se pone a las 18:43.

Pronóstico del tiempo en Catamarca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Qué carrera eligió estudiar la princesa Leonor, heredera al trono de España
    1

    La princesa Leonor, heredera al trono de España, estudiará Ciencia Política en Madrid

  2. Se vende la histórica mansión de Franco Macri en Barrio Parque
    2

    Se vende la histórica mansión de Franco Macri en Barrio Parque

  3. Para qué sirve poner llaves o monedas arriba del router
    3

    Wi-Fi: para qué sirve poner llaves o monedas arriba del router

  4. Carlos III llegó a Washington para una visita de Estado con múltiples frentes a resolver
    4

    Carlos III y Camilla llegaron a Washington para una visita que busca limar asperezas entre EE.UU. y Gran Bretaña