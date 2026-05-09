Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 10 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 18; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 10 de mayo el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:35 y se pone a las 18:38.
Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Las cinco áreas en las que EE.UU. perdió liderazgo y está siendo superado por China
- 2
Sexo en el avión: la PSA detuvo a una pareja semidesnuda en un vuelo que aterrizó en la Argentina
- 3
Juan Manuel Olmos: “El peronismo debe llevar adelante una política con orden macroeconómico y fiscal”
- 4
La ministra Monteoliva anunció que gendarmes y prefectos tendrán cobertura sanitaria aportada por Medicus