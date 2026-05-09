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Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 10 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 10 de mayo
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 10 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 10 de mayo el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:35 y se pone a las 18:38.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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