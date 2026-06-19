Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 20 de junio, la temperatura rondará entre 10 y 20; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 20 de junio el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:52 y se pone a las 18:31.
Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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